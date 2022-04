Καμάλα Χάρις – χάπι Pfizer: «Να πόσο άδικο είναι το σύστημα»

Την ώρα που οι απλοί πολίτες στις ΗΠΑ αδυνατούν να βρουν το αντιικό χάπι της Pfizer για την Covid-19, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, το λαμβάνει «χωρίς λόγο». Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Αμερικανοί σε όλη τη χώρα δυσκολεύονται ιδιαίτερα να βρουν και να λάβουν το νέο αντιικό χάπι της Pfizer, Paxlovid για την Covid-19. Σύμφωνα με την άδεια για χρήση έκτακτης ανάγκης που εξέδωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το χάπι αυτό μπορούν να το λάβουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς, ωστόσο προορίζται κυρίως για άτομα «υψηλού κινδύνου με εξέλιξη σε σοβαρή μορφή της νόσου».

Γι’ αυτό και, σύμφωνα με το Politico, οι ειδικοί στη δημόσια υγεία εξεπλάγησαν χθες το βράδυ όταν το γραφείο της αντιπροέδρου αποκάλυψε ότι η 57χρονη Καμάλα Χάρις έλαβε το συγκεκριμένο αντιικό χάπι, μετά τη διάγνωσή της στην COVID-19. Παρόλο που, όπως ανακοίνωσε και η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter, παραμένει ασυμπτωματική, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε το χάπι, χωρίς, πάντως, να σχολιάσει αν έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα που θα μπορούσαν να την κάνουν πιο ευάλωτη στη νόσο. «Γιατί θα δίνατε το Paxlovid σε κάποιον χωρίς συμπτώματα;», ρώτησε ο Τζόναθαρ Ρέινερ, καθηγητής ιατρικής και χειρουργικής στη Σχολή Ιατρικής & Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου George Washington. «Ο ασυμπτωματικός ασθενής με COVID-19 χωρίς κανένα ιατρικό πρόβλημα δεν αποτελεί ένδειξη για το Paxlovid», έγραψε στο Twitter ο γενικός χειρουργός του Ντόναλντ Τραμπ, Ζερόμ Άνταμς.

Σύμφωνα, πάντως, με τις τρέχουσες οδηγίες των CDC, η ηλικία της Χάρις αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχει για σοβαρή ασθένεια από τον ιό, με τον Άνταμς και άλλους επιστήμονες της υγείας να σημειώνουν ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες λαμβάνουν συχνά κορυφαία φάρμακα, απλώς ως προληπτικά μέτρα. «Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόεδροι, ή εν προκειμένω οι αντιπρόεδροι, δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο μέσος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι είναι καλύτερο για τον συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και με το τι είναι καλύτερο για το έθνος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σελίν Γκάουντερ, λοιμωξιολόγος και επιδημιολόγος.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, στέκονται εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο ηθικός εξορθολογισμός για τη χορήγηση του φαρμάκου στην Χάρις υπογραμμίζει μόνο πόσο άδικο είναι το σύστημα. «Είναι αυτό καταλαβαίνω από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης –καλύτερα να είσαι πλούσιος και μέσα στα πράγματας», είπε ο Άρθουρ Κάπλαν, καθηγητής ιατρικής δεοντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Η γρήγορη πρόσβαση της Χάρις στο Paxlovid έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη δυνατότητα των υπόλοιπων πολιτών της χώρας να το αποκτήσουν. Η πολύπλοκη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας συνταγής και, στη συνέχεια, η εύρεση των χαπιών εντός λίγων ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, έχει περιπλέξει την κυκλοφορία του φαρμάκου, μετά την αρχική του έγκριση τον Δεκέμβριο.

