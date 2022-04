Μπόρις Μπέκερ φυλακή: Καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια κάθειρξη

Ο πρώην πρωταθλητής τένις του Wimbledon, Μπόρις Μπέκερ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών επειδή απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία και δάνεια αξίας 2,5 εκατομμυρίων λιρών για να αποφύγει την πληρωμή χρεών. Σύμφωνα με το BBC, ο 54χρονος έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam κρίθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας. Η υπόθεση επικεντρώθηκε στην πτώχευση του Μπέκερ τον Ιούνιο του 2017 που επήλθε από ένα απλήρωτο δάνειο άνω των 3 εκατομμυρίων λιρών στο πολυτελές κτήμα του στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Η δικαστής Deborah Taylor είπε ότι δεν είχε δείξει τύψεις ή αποδοχή ενοχής.

Μετά από περίπου δύο εβδομάδες ακρόασης αποδεικτικών στοιχείων, οι ένορκοι έκριναν τον Μπέκερ ένοχο για αφαίρεση περιουσίας, για παράλειψη αποκάλυψης περιουσίας και απόκρυψη χρέους.

