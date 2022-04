Πυρηνικός πόλεμος – Ρωσία: «Όλοι θα πεθάνουμε κάποτε»

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να συζητούν ανοιχτά την προοπτική ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου λέγοντας ότι είναι η «πιο πιθανή έκβαση». Η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, μία από τις κύριες προπαγανδίστριες της Ρωσίας, δήλωσε χθες το βράδυ στους τηλεθεατές ότι η πυρηνική σύγκρουση είναι «πιο πιθανή» από το ενδεχόμενο να χάσει η Ρωσία τον πόλεμο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα εξαπολύσει έναν ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον της Δύσης, αντί να αποδεχθεί την ήττα στην Ουκρανία, δήλωσαν οι επικεφαλής προπαγανδιστές της Ρωσίας, στην πιο πρόσφατη ανατριχιαστική απειλή από τη Μόσχα. Η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, αρχισυντάκτρια του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RT και ένα από τα πιο προβεβλημένα φερέφωνα του Κρεμλίνου, δήλωσε χθες το βράδυ στην τηλεόραση ότι η ιδέα ότι ο Πούτιν θα πατήσει το κόκκινο κουμπί είναι πιο πιθανή από την ιδέα ότι θα επιτρέψει στη Ρωσία να χάσει τον πόλεμο.

«Είτε θα χάσουμε στην Ουκρανία», είπε, «είτε θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Νομίζω ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πιο ρεαλιστικός, γνωρίζοντας εμάς, γνωρίζοντας τον ηγέτη μας». «Η πιο απίστευτη έκβαση, ότι όλα αυτά θα τελειώσουν με ένα πυρηνικό χτύπημα, μου φαίνεται πιο πιθανή από την άλλη πορεία των γεγονότων». «Από τη μία πλευρά με τρομάζει», είπε σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που μετακινούνταν νευρικά στις θέσεις τους, «αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που είναι. Ο έτερος δημοσιογράφος – φερέφωνο του Πούτιν- Βλαντιμίρ Σολοβιόφ συμπλήρωσε κυνικά, «εμείς θα πάμε στον παράδεισο, ενώ αυτοί απλώς θα τα κακαρώσουν».

Σήμερα, η Σιμονιάν (που φέρεται να συνδέεται με στενή φιλική σχέση με τον Πούτιν) παραπονέθηκε με ανάρτησή της στα social media για την υποστήριξη που προσφέρει η Μεγάλη Βρετανία στην Ουκρανία, κάνοντας μάλιστα αναφορά και σε πρόσφατες εκρήξεις στο Μπελγκορόντ: «Τι επιλογή μας αφήνετε, ηλίθιοι; Τον πλήρη αφανισμό της Ουκρανίας; Ένα πυρηνικό χτύπημα;» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Margarita #Simonyan, editor-in-chief of #RT complains about the support of the #UnitedKingdom for #Ukraine and writes:

"What choice do you leave us, idiots? The complete annihilation of remaining Ukraine? A nuclear strike?" pic.twitter.com/pxWLxU4x3N

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022