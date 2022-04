Αλίνα Καμπάεβα Ρωσία: Επέστρεψε στη Μόσχα η ερωμένη του Πούτιν

Μεγάλο ρόλο στη ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και στη ρωσική προπαγάνδα, φαίνεται πως έχει η Αλίνα Καμπάεβα, η οποία επέστρεψε στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής είχε απομονωθεί σε ένα υπερπολυτελές σαλέ στην Ελβετία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά τώρα, φαίνεται πως επέστρεψε για να χρησιμεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας του Κρεμλίνου, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες η Αλίνα Καμπάεβα, με νέο λουκ, εμφανίστηκε για να ηγηθεί ενός πατριωτικού φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής στη Μόσχα, του ετήσιου «Alina Festival» στην VTB Arena της ρωσικής πρωτεύουσας, ποζάροντας μπροστά στο διαβόητο ρωσικό σύμβολο «Ζ» – που έχει γίνει συνώνυμο της επίθεσης του Πούτιν στη Ρωσία, όπως σημειώνει η Bild. «Αυτή η γιορτή δεν είναι μόνο για ολόκληρη τη χώρα, αυτή είναι μια γιορτή για κάθε οικογένεια. Κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία πολέμου και δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε, αλλά να τη μεταφέρουμε, από γενιά σε γενιά», δήλωσε χαμογελαστή η Καμπάεβα.

Στο ροζ μεταξωτό φόρεμά της ήταν καρφιτσωμένη και μία διόλου διακριτική κορδέλα του Αγίου Γεωργίου. Για τους Ρώσους, η κορδέλα αυτή είναι ένα σύμβολο της νίκης. Θυμίζει τη νίκη της Μόσχας κατά της χιτλερικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες κορδέλες φοριούνται πλέον πολύ πιο συχνά μετά της προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

«Η κορδέλα του Αγίου Γεωργίου και το σύμβολο «Ζ» κάνουν μία διεστραμμένη προπαγάνδα. Το Κρεμλίνο και η Αλίνα Καμπάεβα εξίσωσαν τη σοβιετική νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας με την εισβολή στην Ουκρανία», σημειώνει η γερμανική Bild και προσθέτει: «Αλλά η πιο «περίεργη» δημόσια εμφάνιση της Καμπάεβα δεν έχει έρθει ακόμη, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Πούτιν: θέλει η ίδια να ανακοινώσει τη νίκη της Ρωσίας επί της Ουκρανίας στους εορτασμούς της 9ης Μαΐου (Ημέρα Νίκης της Μόσχας κατά της χιτλερικής Γερμανίας). Ή αλλιώς την επιτυχία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλείται επισήμως στη Ρωσία η εισβολή στη γειτονική χώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το όνειρο του Πούτιν δεν θα γίνει πραγματικότητα».

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022