Φυσικό αέριο Ρωσία: Απειλητικές κινήσεις στην παγκόσμια “σκακιέρα”

Την ώρα που η «δεύτερη φάση» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται εν εξελίξει, η Μόσχα δείχνει να ανοίγει και νέα -σοβαρά- μέτωπα με τη Δύση. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες, η Ρωσία φαίνεται να κινείται ιδιαίτερα απειλητικά στην παγκόσμια «σκακιέρα», δίχως να φανερώνει διάθεση για αποκλιμάκωση της κατάστασης. Κάθε άλλο. Και αυτό, διότι μόλις μερικές ώρες αφότου ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου είναι υπαρκτό και σοβαρό, σημειώθηκαν εκρήξεις και στην Υπερδνειστερία, την αποσχισθείσα φιλορωσική περιοχή της Μολδαβίας, ενώ λίγο αργότερα η Μόσχα αποφάσισε το κλείσιμο της στρόφιγγας παροχής φυσικού αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία!

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η δήλωση-προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος στο τελευταίο του διάγγελμα υποστήριξε ότι η Ρωσία επιδιώκει «να διαμελίσει ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και να καταφέρει πλήγμα στη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο». Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι έχουν δηλώσει πως όσο η Δύση και το ΝΑΤΟ προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία, σημαίνει ότι εμπλέκονται ενεργά στον πόλεμο και ότι υπάρχει «σημαντικός» κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης…

Οι εκρήξεις στην Υπερδνειστερία, προκάλεσαν παγκόσμια ανησυχία, καθώς η περιοχή ενδεχομένως να αποτελεί το νέο, επικίνδυνο μέτωπο, αλλά και η αρχή της περαιτέρω επέκτασης των συρράξεων, με τις αναφορές για έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι πολύ πρόσφατες. Η Υπερδνειστερία έχει αυτονομηθεί από τη δεκαετία του 1990 και αποτελεί πλέον φιλορωσικό θύλακα. Εκεί, εκρήξεις κατέστρεψαν δύο ραδιοπομπούς νωρίς την Τρίτη, ύστερα από άλλες εκρήξεις που «ταρακούνησαν» την περιοχή, μία μέρα νωρίτερα.

Συν τοις άλλοις, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώθηκαν στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας στην Τιράσπολ, την πρωτεύουσα της αποσχισθείσας από τη Μολδαβία περιοχή της Υπερδνειστερίας, ενώ αργότερα σημειώθηκε και νέα πυραυλική επίθεση σε στρατηγικής σημασίας γέφυρα κοντά στην Οδησσό. Τα «περιστατικά» σημειώνονται την ώρα που οι Αρχές της Μολδαβίας φοβούνται άνοιγμα παράπλευρου μετώπου της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και ενώ οι σχέσεις του Κισινάου με τη Μόσχα είναι τεταμένες από την ανάληψη της προεδρίας από τη φιλοευρωπαία Μάγια Σαντού. Οι αυτονομιστικές αρχές δήλωσαν ότι ανεβάζουν το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο κόκκινο, ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ανησυχεί, την ώρα που το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NEXTA αναφέρει ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για προβοκάτσια της Ρωσίας στην Υπερδνειστερία.

‘Ukraine clearly believes that it can win, and so does everyone here,’ said U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, as he kicked off defense talks with more than 40 countries at the Ramstein Air Base in Germany https://t.co/WWYHV18YoE pic.twitter.com/VXPcdyW9z4

— Reuters (@Reuters) April 26, 2022