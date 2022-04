3χρονη ηπατίτιδα: Η μάχη ενός κοριτσιού στη Βρετανία

Ένα τρίχρονο κορίτσι που χτυπήθηκε από τη μυστηριώδη ηπατίτιδα γλίτωσε τελευταία στιγμή, αφού έκανε μεταμόσχευση ήπατος από τον πατέρα της. Η Λόλα Ρόουζ Ρέιν, από την κομητεία Ντάρχαμ της Αγγλίας, είναι ένα από τα σχεδόν 170 παιδιά που έχουν νοσήσει από τη θανατηφόρα ηπατική νόσο που βρίσκεται σε έξαρση τους τελευταίους μήνες. Οι γονείς της αρχικά πίστεψαν πως οι εμετοί της ήταν απλώς ένας στομαχόπονος, ωστόσο ανησύχησαν όταν τα μάτια της πήραν μια κίτρινη απόχρωση – χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηπατίτιδας.

Οι νοσοκομειακές εξετάσεις αποκάλυψαν πως το συκώτι του παιδιού δεν λειτουργούσε κανονικά και μεταφέρθηκε σε μια εξειδικευμένη μονάδα στο νοσοκομείο Kings College του Λονδίνου τον Μάρτιο. Αλλά λίγες ημέρες μετά, το συκώτι της άρχισε να καταρρέει, με τους γιατρούς να αναγκάζονται να την βάλουν σε τεχνητό κώμα και να αφαιρέσουν το συκώτι, δίνοντάς της μόλις λίγες ώρες ζωής. Ο 27χρονος πατέρας της, Άλαν Ρέιν, δήλωσε στην Daily Mail, πως ήταν σαν να «βλέπαμε κυριολεκτικά το κοριτσάκι μας να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» καθώς περίμενε να μάθει εάν ήταν συμβατός δότης για μεταμόσχευση. Τελικά, δώρισε το συκώτι του για να σώσει την ετοιμοθάνατη κόρη του στις 30 Μαρτίου, σε μια επέμβαση που διήρκησε επτά ώρες.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την επέμβαση, η 3χρονη Λόλα Ρόουζ έχει αναρρώσει πλήρως και θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, το ECDC χθες ανακοίνωσε πως ο αριθμός των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε όλο τον κόσμο ανέρχεται σε 190. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων αφορά παιδιά ηλικίας έως πέντε ετών, και μέχρι στιγμής ένα παιδί έχει πεθάνει και 17 έχουν χρειαστεί κρίσιμη μεταμόσχευση ήπατος. Τα 114 εξ αυτών έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ειδικούς να λένε ότι τα ¾ των κρουσμάτων αυτών έχουν συνδεθεί με αδενοϊούς, οι οποίοι συνήθως προκαλούν το κοινό κρυολόγημα. Ωστόσο, εάν το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιου δεν είναι σε θέση να καταπολεμήσει τον ιό, μπορεί να εξελιχθεί σε ηπατίτιδα. Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η έλλειψη έκθεσης σε κοινές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια του lockdown και η κοινωνική απομάκρυνση μπορεί να έχουν αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα στους ιούς.

Η μητέρα της 3χρονης Λόλα Ρόουζ, Τζέιν ΜακΝιλ, ειδικευόμενη νοσοκόμα, ανησύχησε όταν τα μάτια της κόρης της κιτρίνισαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Darent Valley στο Κεντ, όπου οι εξετάσεις αποκάλυψαν πως το συκώτι της δεν λειτουργούσε σωστά. Οι γιατροί χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν γιατί το όργανο του κοριτσιού δεν λειτουργούσε, την έστειλαν σε ειδικούς για το ήπαρ στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου. Εκεί διαγνώστηκε με ηπατίτιδα και οι γονείς της αμέσως «σκέφτηκαν τα χειρότερα» δήλωσε ο πατέρας της. Δεν γνώριζε ότι η πάθηση αυτή μπορεί να χτυπήσει παιδιά.

📺 ICYMI: Lola-Rose underwent life saving transplant surgery at King’s after her father Alan donated part of his liver.

King’s carries out over 200 liver transplants every year – including 50 on children.

Watch @SkyNews report – https://t.co/YnOqyPGmdY pic.twitter.com/Dv6zYQbxFi

— King's College NHS (@KingsCollegeNHS) April 25, 2022