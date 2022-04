Παιδί πέθανε από αλκοόλ: Ανάγκασαν 4χρονη να πιει ουίσκι και κατέληξε

Ένα τετράχρονο κορίτσι στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα άφησε την τελευταία του πνοή, επειδή η γιαγιά του παιδιού το υποχρέωσε να πιει ουίσκι, σύμφωνα με την αστυνομία. Το αλκοόλ στο αίμα του κοριτσιού ήταν 0,680%, μια «θανάσιμη δόση», σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. Αν το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα είναι 0,25%, αυτό μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και όποιο ποσοστό πάνω από 0,40% μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή στον θάνατο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ. Η γιαγιά- η 53χρονη Ροξάν Ρέκορντ- και η 28χρονη μητέρα του κοριτσιού, Κάντζα Ρέκορντ συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Οι δύο γυναίκες θύμωσαν με το παιδί την περασμένη Πέμπτη επειδή «ενδεχομένως να είχε πιει από ένα μπουκάλι ουίσκι που ήταν στον πάγκο», σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης.

