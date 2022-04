Νίκη Μακρόν: Οι προκλήσεις μπροστά στον Γάλλο πρόεδρο

Μπορεί η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας να ανακούφισε όλους εκείνους που φοβόντουσαν ένα πολιτικό χάος εντός και εκτός τειχών σε περίπτωση που επικρατούσε η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, αλλά τα δύσκολα έπονται για τον κεντρώο ευρωπαϊστή πρόεδρο. Παρά τη διακήρυξή του στην επινίκια ομιλία του ότι θα είναι «πρόεδρος όλων» η Γαλλία παραμένει βαθιά διχασμένη κι ο Μακρόν ένας πρόεδρος που ένα μεγάλο κομμάτι των συμπατριωτών του δεν θα ήθελε στο Ελυζέ. Η πρώτη θητεία του σημαδεύτηκε από τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων», το Brexit, την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές του 2016, την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κι η δεύτερη μπορεί να κρύβει εξίσου πολλά προβλήματα.

Το πρώτο μεγάλο ζητούμενο για τον Μακρόν είναι μια νέα κυβέρνηση πλειοψηφίας. Κι αν προ πενταετίας εξασφάλισε τη νίκη απέναντι σε μια αντιπολίτευση – ειδικά την παραδοσιακή Δεξιά και Αριστερά – με καταρρακωμένο το ηθικό μετά τον θρίαμβό του στις προεδρικές εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Ιουνίου θα αποτελέσουν μεγάλη πρόκληση, με το βλέμμα στραμμένο στην «Ανυπότακτη Γαλλία» του νεοκομμουνιστή Ζαν Λικ Μελάνσόν, τρίτου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με 22%. Ο Μελανσόν κάνει όνειρα για την πρωθυπουργία, αλλά ο Μακρόν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι βουλευτικές, όπως και οι προεδρικές, διεξάγονται σε δύο γύρους. Άλλωστε απέσπασε ήδη πολλές ψήφους από την κατακερματισμένη συντηρητική Δεξιά και την Αριστερά και ίσως να λειτουργήσει υπέρ του μια διάσπαση της ακροδεξιάς ψήφου μεταξύ των στρατοπέδων της Μαρίν Λεπέν και του Ερίκ Ζεμούρ, ο οποίος, πάντως, απηύθυνε έκκληση για συσπείρωση της «πατριωτικής ψήφου».

Congratulations, @EmmanuelMacron. Looking forward to continuing our work together on the issues that matter most to people in Canada and France – from defending democracy, to fighting climate change, to creating good jobs and economic growth for the middle class. pic.twitter.com/RHTBH4dn19

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2022