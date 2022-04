Επίθεση σε ιερέα – Γαλλία: «Ήθελα να σκοτώσω τον Μακρόν» είπε ο δράστης

Ένας Γάλλος «που πάσχει προφανώς από διπολική διαταραχή» επιτέθηκε σε έναν ιερέα σήμερα το πρωί, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, σε έναν ναό στη Νίκαια (νότια Γαλλία), όμως η ενέργεια αυτή «δεν έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα», μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια αστυνομική πηγή. Την επίθεση έκανε γνωστή ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, σε ένα τουίτ. «Μια επίθεση διαπράχθηκε σήμερα το πρωί σε μια εκκλησία της Νίκαιας. Ο ιερέας τραυματίστηκε, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αλληλεγγύη προς τους ενορίτες και ευχαριστώ προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, που συνέλαβαν γρήγορα τον δράστη. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο», έγραψε ο Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο δράστης της επίθεσης κατονομάζεται ως Κεβίν, είναι γεννηθείς το 1991 στο Φρεζούς (νότια Γαλλία), γαλλικής υπηκοότητας και διαμένει στη Νίκαια. Δεν είναι γνωστός στις αρχές, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νίκαιας, αγόρασε το μαχαίρι κάποιες ημέρες νωρίτερα. «Πάσχει προφανώς από διπολική διαταραχή» και η ενέργειά του «δεν έχει a priori τρομοκρατικό χαρακτήρα». «Δήλωσε αυθόρμητα στις δυνάμεις της αστυνομίας ότι είναι εβραϊκής πίστης και ότι αυτήν την ημέρα των εκλογών, ήθελε να σκοτώσει τον Μακρόν και εν τέλει στράφηκε εναντίον μιας εκκλησίας», αναφέρει η ίδια αστυνομική πηγή.

BREAKING 🇫🇷France🇫🇷 :

♦️Priest stabbed and a Nun wounded with a kinfe in the Saint Pierre d'Arene church in the city of Nice.

♦️Police reports that they have arrested one man in connection to the attack#France #Nice #SaintPierredArene pic.twitter.com/Ms7vMbOQtm

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) April 24, 2022