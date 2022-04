Νάταλι Πόρτμαν – Thor: Love and Thunder: Viral οι φουσκωμένοι μύες της

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες της Νάταλι Πόρτμαν, στις οποίες εμφανίζεται αρκετά μυώδης, με τον κόσμο του Twitter, να μην το αφήνει ασχολίαστο. Ο ρόλος της Lady Thor στην ταινία «Thor: Love and Thunder», τον οποίο θα ενσαρκώσει η Πόρτμαν, έχει επηρεάσει σίγουρα την τεράστια αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση της ηθοποιού. Η νέα ταινία ακολουθεί το πρότυπο του κόμικ, στο οποίο ο χαρακτήρας της, Πόρτμαν χώρισε τον Θορ και γίνεται το νέο μέλος στην ομάδα των υπερηρώων. Η τελευταία σκηνή του teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ήταν αρκετή για να φανεί η μεγάλη αλλαγή στη φυσική της κατάσταση της Πόρτμαν, κάτι που ήταν απαραίτητο, ώστε να πείσει για Lady Thor.

«Αυτό το teaser του Thor ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν περίπου 200% περισσότερα πλάνα από τα χέρια της Νάταλι Πόρτμαν», «Εμ.. γιατί η Νάταλι Πόρτμαν έχει μεγαλύτερα μπράτσα από εμένα», «Το τρέιλερ του THOR : LOVE AND THUNDER με ενθουσιάζει και με αναγκάζει να αρχίσω να πηγαίνω ξανά στο γυμναστήριο», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια αναφορικά με το τρέιλερ της ταινίας και την αλλαγμένη, Νάταλι Πόρτμαν.

3 hours since Natalie Portman mighty arms were revealed and still no fanarts, the internet failed… me too but I'm making Yamato so… https://t.co/WJt5zdRUKa

Σε συνέντευξή της στο «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, η Πόρτμαν είχε αναφερθεί στην εντατική προπόνηση που έκανε, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι κατάφερε να φέρει εις πέρας πολύ δύσκολες σωματικές ασκήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει πόσες προπονήσεις χρειάζονται για μια τέτοια ταινία. Κάνεις όντως όλα αυτά τα τρελά workouts;» είχε πει συγκεκριμένα η Πόρτμαν στον Φάλον και πρόσθεσε: «Για πολλούς μήνες μες στην πανδημία, έτρωγα ψητά, ξάπλωνα στο κρεβάτι και λυπόμουν τον εαυτό μου. Ήμουν φοβερά κουρασμένη μετά τα workouts. Και κατά τη διάρκεια και εννοείται πως από πριν τρόμαζα στην ιδέα».

Still thinking about Natalie Portman and her arms #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/O4XeG7mlbU

Everyone going gaga over Natalie Portman’s arms should say something to the Gal Gadots and Brie Larsons of the world. This narrative that audiences don’t want to see strong powerful women in film needs to go away.

And didn’t James Cameron make that a nonstarter to begin with? pic.twitter.com/TvpeGxnDb5

