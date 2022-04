Ζέτα Μακρυπούλια – Δέδες: Έγκυος η πανέμορφη ηθοποιός, ποιος είναι ο σύντροφός της

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι αναμφίβολα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, ενώ από εχθές που οι πληροφορίες θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί, έχει γίνει trend. Η παρουσιάστρια, έχει μια μεγάλη και αξιοθαύμαστη πορεία στον χώρο των media, αφού ξεκίνησε την καριέρα της από πολύ μικρή ηλικία. Αναζητήσεις μάλιστα για την ηλικία που έχει η Ζέτα Μακρυπούλια, το ύψος, τα κιλά, το πραγματικό διπλό της όνομα αλλά και την καταγωγή της είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και όχι άδικα.

Πάμε να δούμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για εκείνη:

Η ηλικία που έχει η Ζέτα Μακρυπούλια είναι 44 ετών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 31 Ιουλίου 1978.

Η ίδια, είναι Ελληνίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια, με καταγωγή από το χωριό Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα σε ηλικία μόλις 13 ετών, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις, ενώ αργότερα, σε ηλικία 14 ετών, εμφανίστηκε στο show «Ciao ANT1» που παρουσίαζε η Ρούλα Κορομηλά.

Ένα χρόνο αργότερα, η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε μια εμφάνιση στην σειρά «Οι δικηγόροι της Αθήνας» και τη σεζόν 1995-1996 είχε βασικό ρόλο στην σειρά του Νίκου Μαστοράκη, «Χωρισμένοι με παιδιά».

Τη σεζόν 1997-1998 παρουσίασε την μουσική ψυχαγωγική εκπομπή «MAD Zone» στο ομώνυμο κανάλι και τη σεζόν 2000-2001 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Το μπέρδεμα».

Έπειτα, η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε και ένα πέρασμα από την σειρά «Αέρινες σιωπές» και ακολούθησαν δύο πρωταγωνιστικοί ρόλοι, στις σειρές «Miss Νταίζη» (2002-2003) και «Solo καριέρα» (2004-2005). Επίσης, το 2005 συμμετείχε σε δύο αυτοτελή επεισόδια της σειράς Safe Sex.

Από το 2005 μέχρι το 2007 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Καπουτζίδη για την σειρά Στο Παρά 5. Παράλληλα, έπαιξε στην σειρά Επτά Θανάσιμες Πεθερές ενώ πρωταγωνίστησε και στην σειρά της ΝΕΤ «Mόνο εσύ» με τον Θοδωρή Αθερίδη.

Την ίδια χρονιά (2006) παρουσίασε μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision αλλά και τα Μουσικά Βραβεία Κύπρου.

Τη σεζόν 2007-2008 έπαιξε στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν» και παράλληλα παρουσίασε την εκπομπή «Baby Dance».

Την επόμενη σεζόν πρωταγωνίστησε στην σειρά «Το κλειδί του παραδείσου» και τη χρονιά 2009-2010 έπαιξε στη σειρά «4». Το 2010 συμμετείχε στην σειρά «Ο Πόλεμος των άστρων», στο επεισόδιο Δίδυμος-Σκορπιός μαζί με τον Θοδωρή Αθερίδη.

Για τρεις σεζόν, από το 2010 μέχρι το 2013, παρουσίαζε το χορευτικό show του ΑΝΤ1, Dancing with the stars. Το 2014 παρουσίασε το show του MEGA, «Just The 2 Of Us» και το 2015 παρουσίασε τα “Βραβεία Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς” που προβλήθηκαν από το Epsilon TV καθώς και από το κανάλι Sigma TV της Κύπρου.

Το 2016, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 και την ίδια σεζόν (2016-2017) πρωταγωνίστησε στη σειρά «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα».

Μετά το τέλος της σειράς, ανέλαβε τη παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ» στο ίδιο κανάλι, το οποίο, λόγω της μεγάλης επιτυχίας του, βλέπαμε στους δέκτες μας μέχρι και το καλοκαίρι του 2021 με καινούργια επεισόδια. Μάλιστα πρόσφατα, έγινε και η φωτογράφιση για την επόμενη σεζόν του παιχνιδιού.

Στις αρχές του 2018, ξεκίνησε να παρουσιάζει το βραδινό show “Sunday Live” μαζί με τον Νίκο Μουτσινά.

Τη σεζόν 2019-2020 παρουσίασε το ελληνικό μουσικό σόου “The Final Four”.

Στο θέατρο έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2004 στην παράσταση “Σεσουάρ για δολοφόνους” όπου ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον οποίο συμπρωταγωνιστούσε της έκανε την πρόταση να συμμετέχει στο Στο παρά 5. Εκεί, αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, στον ρόλο της ”Αμαλίας”.

Στην εν λόγω παράσταση έμεινε για δύο σεζόν, ενώ το 2006 πρωταγωνίστησε στην παράσταση “Σ´αγαπώ, σε λατρεύω, χωρίζουμε”. Το καλοκαίρι του 2007 ενσάρκωσε το ρόλο της καλόγριας στην παράσταση “Μήδεια”, η οποία έκανε περιοδεία ανά την Ελλάδα.

Τη σεζόν 2007-2008, έπαιξε μαζί με τους Αργύρη Αγγέλου και Γιώργο Καπουτζίδη στην παράσταση “Το όνειρο της διπλανής πόρτας”, ενώ την επόμενη χρονιά, συμπρωταγωνίστησε στο πλευρό του Τάσου Χαλκιά και της Ράνιας Σχίζα στην παράσταση «Κουζίνες» στο Θέατρο Ήβη.

Επίσης, το 2008 πρωταγωνίστησε στη ρομαντική κωμωδία Μόλις Χώρισα σε σκηνοθεσία και σενάριο Βασίλη Μυριανθόπουλου.

Τη σεζόν 2009-2010 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ’άστρα» του Γιώργου Βούκανου ενώ την επόμενη (2010-11) μαζί με τον Θοδωρή Αθερίδη πρωταγωνίστησαν στην «Τυφλοσούρτη» στο Μικρό Παλλάς.

Επιπλέον, το 2009 πρωταγωνίστησε στην κωμική ταινία 《Σούλα Έλα Ξανά》 σε σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου και σενάριο του Βασίλη Μυριανθόπουλου σε συνεργασία με την Όλγα Μιχαλοπούλου και τον Γιάννη Μπότση.

Τη σεζόν 2012-2013, έπαιξε στην παράσταση «Τα Βαφτίσια» με την οποία έκανε και περιοδεία (καλοκαίρι 2013).

Τη σεζόν 2013-2014, πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Sugar: Μερικοί Το Προτιμούν Καυτό» στο Θέατρο Παλλάς και τη σεζόν 2014-2015, στην παράσταση «Ήρθες και θα μείνεις» στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης. Το 2016, η παράσταση ανέβηκε και στο Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη.

Τη σεζόν 2017-2018 έπαιξε στην παράσταση «Ιδιωτικές Ζωές» στο Θέατρο Γκλόρια ενώ τη σεζόν 2018-2019 πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Γιούγκερμαν» στο Θέατρο Πορεία. Το καλοκαίρι του 2019 περιόδευσε με την παράσταση «Δον Ζουάν».

Το πραγματικό όνομα με το οποίο έχει βαφτιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια είναι Αγορίτσα – Ζωή.

Έχει ύψος 1,72, είναι 52 κιλά και Λέων στο ζώδιο.

Ο χωρισμός με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Διατηρούσε για 12 χρόνια σχέση με τον τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, με τον οποίο το πρωί της Δευτέρας, 2 Αυγούστου 2021 ανακοινώθηκε ότι χώρισε. Τόσο το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και ο ευρύτερος κύκλος τους μιλούσαν για ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι. Οι δυο τους ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη στα νότια προάστια καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους. Με τον καιρό η καθημερινότητα τους έστρωσε και η συμβίωσή τους υπήρξε ομαλή, χωρίς γκρίνιες και εκνευρισμούς.

Παράλληλα, ό ένας στήριζε τον άλλον τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Η Ζέτα φρόντιζε να ακολουθεί τον Μιχάλη Χατζηγιάννη σε όλες του τις περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκείνος δεν άφηνε την ευκαιρία να παρευρεθεί σε όλες τις πρεμιέρες της αγαπημένης του στο θέατρο και να την καμαρώνει. Η τριβή, λοιπόν, στην σχέση τους οδήγησε στο τέλος αυτής.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες

Σύμφωνα με το περιοδικό YES, μετά τον χωρισμό της, η Ζέτα Μακρυπούλια πλέει σε πελάγη ευτυχίας δίπλα στον οδοντίατρο, Κωνσταντίνο Δέδε. Οι δυο τους, γνωρίστηκαν στο οδοντιατρείο που διατηρεί ο κ. Δέδες, στο οποίο η πανέμορφη ηθοποιός πήγαινε συχνά. Ο Κωνσταντίνος Δέδες κατάγεται από το Καπανδρίτι και είναι μόνιμος κάτοικος Θησείου. Σπούδασε χειρουργός οδοντίατρος και από το 2002 διατηρούσε το ιατρείο του στον Ωρωπό, ενώ τα τελευταία χρόνια ίδρυσε την οδοντιατρική κλινική Golden Smile στην Κηφισιά.

Ενεργό μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σεμινάρια και ημερίδες σε όλους τους τομείς της Οδοντιατρικής. Αγαπάει τις τέχνες, τα ταξίδια και τη ζωή στο κέντρο της πόλης. Η αφοσίωσή του στο επάγγελμα τον έκανε γρήγορα να ξεχωρίσει κι έτσι έγινε ο άνθρωπος πίσω από πολλά διάσημα χαμόγελα. Υπήρξε ο οδοντίατρος των μεταμορφώσεων στην τηλεοπτική εκπομπή «YFSF» του ΑNT1 και ο οδοντίατρος στο «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά, στη στήλη αισθητικών βελτιώσεων. Ασχολείται με τα κοινά, στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη.