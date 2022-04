Ζελένσκι – Ουκρανία: Η Ρωσία έχει κόμπλεξ κατωτερότητας, λέει ο σύμβουλος του προέδρου

Σφοδρή επίθεση στη Ρωσία εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ. Σε αναρτήσεις του στα social media ο Ποντόλιακ κατηγορεί τη Ρωσία ότι διέπεται από κόμπλεξ κατωτερότητας και προσπαθεί να επιβληθεί μέσω άλλων. Σημειώνει ότι πλέον η αχανής χώρα δεν έχει ανάπτυξη ούτε στις επιστήμες, ούτε στην τεχνολογία και παράγει μόνο πρώτες ύλες. Παρ’όλα αυτά, λέει ο σύμβουλος του Ζελένσκι, επιμένει να ονειρεύεται το αυτοκρατορικό παρελθόν της.

«Η Ρωσία είναι μια χώρα με σύμπλεγμα κατωτερότητας, που προσπαθεί να επιβληθεί μέσω άλλων. Δεν έχει επιστημονική ανάπτυξη, δεν παράγει τεχνολογία και δεν έχει τίποτα να εξάγει εκτός από φυσικές πρώτες ύλες. Αλλά ονειρεύεται να είναι μια «σούπερ χώρα» που λαχταρά για το αυτοκρατορικό παρελθόν», έγραψε αρχικά.

🇷🇺 – country with a complex of inferiority, which tries to assert itself through others. It has no science development, doesn’t produce technology and has nothing to export except natural raw materials. But it dreams of being a "super country" longing for the imperial past. 1/2

«Ζει από τη λατρεία της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς δεν έχει επιτυχίες το 2022. Και αποφάσισε να ξεκινήσει έναν νέο πόλεμο εξαιτίας αυτού. Ακούγεται αστείο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για αστεία. Εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Η φάρσα βγήκε εκτός ελέγχου. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτή την τρέλα και να επιβάλει εμπάργκο πετρελαίου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

🇷🇺 lives by the cult of victory in WW2 due to no success in 2022. And decided to start a new war because of that. It sounds funny, but no time for jokes. Hundreds of people die every day. Prank got out of control. The world must stop this madness and impose an oil embargo. 2/2

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2022