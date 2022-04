Υγεία Πούτιν: Επιβαρυμένη η κατάσταση του Ρώσου πρέδρου

Νέες ανησυχίες για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν εγείρουν οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μπορεί να δει κανείς, δείχνει πρησμένος, κρατώντας σφιχτά με το χέρι του το τραπέζι και σκυφτός, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνάντησης με τον Σεργκέι Σοϊγκού, εν μέσω φημών πως παλεύει με τον καρκίνο.

Σε μια σπάνια ζωντανή μετάδοση, ο Πούτιν ισχυρίστηκε πως η Ρωσία «απελευθέρωσε» την πολιορκημένη Μαριούπολη, διατάζοντας μάλιστα τον υπουργό Άμυνας να σφραγίσει όλες τις οδούς έξω από τις χαλυβουργίες Azovstal όπου έχουν καταφύγει οι Ουκρανοί ώστε «να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα».

Ο Πούτιν σκυφτός, πρησμένος, κρατά δυνατά το τραπέζι με το χέρι του

Όμως η κακή στάση του σώματος του Πούτιν και το προφανώς πρησμένο πρόσωπο και ο λαιμός του, πυροδότησαν εικασίες για την υγεία του Ρώσου ηγέτη, η οποία φέρεται να μην είναι και τόσο καλή. Το βίντεο έδειχνε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μιλάει στον Σοϊγκού, ενώ κρατούσε την άκρη του τραπεζιού με το δεξί του χέρι – τόσο δυνατά που ήταν κάτασπρο – και χτυπούσε το πόδι του.

Και ο υπουργός Άμυνας πάντως, δεν φαίνεται να τα πάει καλύτερα, συλλαβίζοντας τα λόγια του και διαβάζοντας από τις σημειώσεις του, μετά από μια καρδιακή προσβολή, όπως αναφέρουν οι φήμες. Ο Άντερς Ασλούντ, Σουηδός οικονομολόγος και πρώην σύμβουλος της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε στην Daily Mail, πως το βίντεο δείχνει τόσο τον Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και τον Σοϊγκού «καταθλιπτικούς και φαινομενικά σε κακή κατάσταση υγείας». «Ο Σοϊγκού πρέπει να διαβάσει τα σχόλιά του στον Πούτιν και συλλαβίζει άσχημα, γεγονός που υποδηλώνει πως οι φήμες για την καρδιακή προσβολή του είναι πιθανές. Κάθεται άσχημα».

Recently, an interview was released of Putin, and there seemed to be some very interesting elements. His posture seems off, and he is gripping the table with his right hand for the entire meeting pic.twitter.com/kRN65jVqmR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 21, 2022

«Ένας υγιής πρόεδρος δε θα χρειαζόταν να βάζει δύναμη για να σταθεί όρθιος»

Παρόμοια είναι και η εκτίμηση του καθηγητή Έρικ Μπάτσι, ειδικού στη γλώσσα του σώματος από το Texas Tech University, που δήλωσε στην Sun Online: «Είναι ένας εκπληκτικά αποδυναμωμένος Πούτιν σε σύγκριση με τον άνθρωπο που βλέπαμε ακόμη και πριν από λίγα χρόνια. Ένας υγιής πρόεδρος δε θα χρειαζόταν να στηρίζεται με το χέρι του για να κρατηθεί όρθιος και δε θα ανησυχούσε για το αν θα κρατούσε και τα δυο του πόδια στο έδαφος».

Και συνεχίζει: «Αυτό δεν είναι το πορτρέτο ενός υγιούς Πούτιν αλλά ενός που εμφανίζεται όλο και πιο αδύναμος και μόλις και μετά βίας μπορεί να κρατηθεί όρθιος σε ένα μικρό τραπέζι συσκέψεων». Υπενθυμίζεται ότι το πρησμένο πρόσωπο και ο λαιμός του Πούτιν έχουν προκαλέσει φήμες πως υποβάλλεται σε θεραπεία με στεροειδή, ενώ δημοσιεύματα έχουν υποστηρίξει πως «συνοδεύεται διαρκώς» από γιατρό που ειδικεύεται στον καρκίνο του θυροειδούς. Ο χειρουργός Γεβγκένι Σελιγιάνοφ, του Κεντρικού Νοσοκομείου της Μόσχας, έχει πετάξει μες τον Ρώσο ηγέτη όχι λιγότερες από 35 φορές στο θέρετρό του στη Μαύρη Θάλασσα, στο Σότσι, τον αγαπημένο τόπο διαμονής του.

The Putin Table Test, Shoigu edition.

Smallest table yet.

Putin's message: I'm not afraid my defense minister will stab/poison me. Seriously, I'm not. DEFINITELY NOT AFRAID OF BEING POISONED BY SHOIGU. https://t.co/fq05EFxiok — Zoya Sheftalovich (@zoyashef) April 21, 2022

Το πρησμένο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν

Η διατριβή του γιατρού είχε τίτλο «Ιδιαιτερότητες της διάγνωσης και της χειρουργικής θεραπείας ηλικιωμένων και γεροντικών ασθενών με καρκίνο του θυροειδούς» γι’ αυτό και οι φήμες πως ο Πούτιν πάσχει από καρκίνο του θυροειδούς. Την ίδια ώρα, ο Σοϊγκού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία, έχει απουσιάσει αισθητά το τελευταίο διάστημα από τη δημόσια θέα, εν μέσω αναφορών πως η σχέση του υπουργού Άμυνας και του Πούτιν έχει γίνει τεταμένη, καθώς όπως φαίνεται, τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας ρωσοϊσραηλινός επιχειρηματίας ισχυρίστηκε πως ο Σοϊγκού υπέστη καρδιακή προσβολή, η οποία, όπως υποπτεύεται, προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια. Ο Λεονίντ Νεβζλίν ισχυρίστηκε ότι ο Σοϊγκού βρισκόταν στην εντατική αφού υπέστη καρδιακή προσβολή» η οποία «δε θα μπορούσε να έχει συμβεί από φυσικά αίτια», υποδηλώνοντας ότι ο μακροχρόνιος σύμμαχος του Πούτιν μπορεί να ήταν ο στόχος μιας απόπειρας δολοφονίας που διέταξε το αφεντικό του.