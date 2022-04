Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Απορρίπτει την εκεχειρία του Πάσχα η Μόσχα

Οι συγκρούσεις εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας. Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουχάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

Διεξάγονται επίσης σφοδρές συγκρούσεις γύρω από την Μαργίνκα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ρωσικές μονάδες προσπάθησαν να προελάσουν εκεί με την υποστήριξη πυροβολικού.Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) δεν μπορούσε να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες για το μέτωπο του πολέμου.

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη. Ο Εμανουέλ Μακρόν σε δημόσια παρέμβασή του, ζήτησε από τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να επιτρέψει στους ανθρώπους που ζουν στη Μαριούπολη να αποχωρήσουν. Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου ήρθε την ώρα που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Azvostal. Ο Εμανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε μέσω Twitter κάνοντας δραματική έκκληση να αποχωρήσουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης.

«Στη Μαριούπολη η κατάσταση χειροτερεύει. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι είναι παγιδευμένοι. Καλώ για άλλη μια φορά τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να επιτρέψει στους κατοίκους να φύγουν από την πόλη, να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», έγραψε στο tweet του.

Σε νέο βιντεομήνυμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως δεν σέβεται τον χριστιανισμό, επειδή απέρριψε την πρόταση για πασχαλινή εκεχειρία. «Δυστυχώς, η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για την καθιέρωση πασχαλινής εκεχειρίας» δήλωσε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του. «Αυτό δείχνει πολύ καλά πώς οι ηγέτες αυτού του κράτους αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα τη χριστιανική πίστη, μια από τις πιο σημαντικές θρησκευτικές γιορτές» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Αλλά εμείς διατηρούμε την ελπίδα μας. Την ελπίδα για ειρήνη, την ελπίδα ότι η ζωή θα νικήσει το θάνατο».

Στο χθεσινοβραδινό μήνυμά του πρόσθεσε: «Αύριο είναι η Μεγάλη Παρασκευή για τους χριστιανούς της Ανατολής» ενώ αποκάλεσε τη γιορτή «την πιο θλιβερή μέρα του χρόνου, μια μέρα που ό,τι μπορείς να κάνεις στη ζωή σου θα ζυγίζει λιγότερο από την προσευχή. Εκτός από ένα πράγμα… την υπεράσπιση της πατρίδας, την υπεράσπιση των συμπολεμιστών στη μάχη».

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι περιγραφές που μιλάνε για έως 9.000 αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή του και είναι θαμμένοι σε έναν ομαδικό τάφο. «Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούκα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram. Μάλιστα ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο συνέκρινε τις πράξεις των Ρώσων με τη σφαγή στο Μπάμπι Γιάρ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας από τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές της πόλης που βρίσκεται στο πολιορκημένο εργοστάσιο χαλυβουργίας Αζόφσταλ, λέει πως πολίτες έχουν παγιδευτεί κάτω από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Το χαλυβουργείο Azovstal, το τελευταίο κύριο ουκρανικό προπύργιο στη Μαριούπολη, δέχεται συνεχείς επιθέσεις με το Κίεβο να κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι χρησιμοποιούν βόμβες που καταστρέφουν καταφύγια, καθώς εκατοντάδες άμαχοι βρίσκουν καταφύγιο κάτω από το εργοστάσιο.

55th day of war. 🇷🇺 continues to shell Azovstal with powerful anti-bunker bombs. The world watches the murder of children online and remains silent. Religious & world leaders can stop it by organizing humanitarian corridors. Otherwise, the blood will be on their hands, too. pic.twitter.com/b9UaGR6VSB

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022