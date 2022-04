Αγιά Σοφιά – βανδαλισμός: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τη γενική διευθύντρια της UNESCO

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη γενική διευθύντρια της UNESCO, για τους βανδαλισμούς στην Αγιά Σοφιά, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην επικοινωνία Μητσοτάκη-Όντρεϊ Αζουλάι (Audrey Azoulay), κυριάρχησε ο βανδαλισμός της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά λύπη και τον αποτροπιασμό του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύμβολο της Χριστιανοσύνης, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές που δεν σέβονται την ιστορία του μνημείου, θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τον οικουμενικό χαρακτήρα του. Από την πλευρά της , η γενική διευθύντρια της UNESCO επανέλαβε την ανησυχία του Οργανισμού για τις επιπτώσεις της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και τόνισε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τις τουρκικές αρχές.

Ο Κ. Μητσοτάκης και η Οντ. Αζουλάι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια του Ναού σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε ακόμα την ανησυχία του για τις προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα της Μονής της Χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σάλος που προκλήθηκε από τις καταστροφές που αποκαλύφθηκαν στην Αυτοκρατορική Πύλη της Αγίας Σοφίας, έπειτα από τις εικόνες που «πλημμύρισαν» τα social media, έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, τοποθετήθηκε ένα μικρό φράγμα μπροστά από την Αυτοκρατορική Πύλη, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και αρκετές ώρες. Πρόκειται για μια από τις εννέα πόρτες που οδηγούν στην κύρια αίθουσα του ναού. Πήρε την ονομασία «Αυτοκρατορική Πύλη», επειδή χρησιμοποιούνταν μόνο από τον αυτοκράτορα.

Εν τω μεταξύ, σε άλλες φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται κι άλλες ζημιές που έχουν γίνει στην Αγιά Σοφιά. Όπως αναφέρει στο tweet της η επαγγελματίας ξεναγός Ντιλέκ Τσαμουρτσού (Dilek Camurcu), υπάρχουν μεγάλες τρύπες στους τοίχους πίσω από την είσοδο της Αγίας Σοφίας. «Είναι σπασμένο ακριβώς όπως η πόρτα. Δεκάδες φρουροί ασφαλείας και εργαζόμενοι κοιτάζουν μόνο να δουν αν οι άνθρωποι είναι γυμνοί όταν μπαίνουν, αλλά ρωτάω τι έγινε με τους τοίχους, κανένας από αυτούς δεν ξέρει», αναφέρεται σχετικά.

Ενώ στο μικρό βίντεο με τις ζημιές στην Αυτοκρατορική Πύλη, επισήμανε: «Αυτές οι ρωγμές στην πόρτα του τζαμιού της Αγιάς Σοφιάς δεν μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς να χτυπηθεί πολλές φορές. Ρώτησα το θρησκευτικό προσωπικό και την ασφάλεια μέσα, κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Η Αγιά Σοφιά, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται να δουν, δεν μπορεί να προστατευτεί». Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και άλλο βίντεο, το οποίο δείχνει καταστροφές σε τοίχους.

Η λεζάντα που συνοδεύει το υλικό, σημειώνει: «Άλλη μια από τις πρόσφατες καταστροφές στην Αγία Σοφία. Οι αξιωματικοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει». Εικόνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τη φροντίδα της Αγιά Σοφιάς, με σκουπίδια στο εσωτερικό της, έχουν επίσης δει το φως της δημοσιότητας. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν από τα social media είναι χαρακτηριστικές. Οι εικόνες αυτές από την Αγιά Σοφιά απασχόλησαν και το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ΜΜΕ, με την πλειονότητά τους να εκφράζει αγανάκτηση.

Με προκλητικό τρόπο τοποθετήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων για την καταστροφή της ιστορικής Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κυκλικό ξύλινο στοιχείο στη θύρα της Αγίας Σοφίας υπέστη «φυσιολογική φθορά από τον χρόνο» και καταστράφηκε από ένα απλό άγγιγμα. Μάλιστα, τονίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης και αναβίωσης του συμπλέγματος στον εμβληματικό ναό εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με επιμέλεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο μεντρεσές της Αγίας Σοφίας -που πρόσφατα εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρό μας- αποτελεί παράδειγμα (αυτής της επιμέλειας). Το κυκλικό ξύλινο στοιχείο στη θύρα της Αγίας Σοφίας υπέστη φυσιολογική φθορά από το χρόνο και καταστράφηκε από ένα απλό άγγιγμα. Σήμερα η συντήρηση της αυτοκρατορικής πύλης ολοκληρώθηκε και υπήρξε αποκατάσταση. Επιπρόσθετα, πέρα από την εισαγγελική έρευνα, ανατέθηκε η εξέταση του θέματος σε δύο επιθεωρητές που θα ενεργήσουν σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο».

«Το σύμβολο του έθνους και του κράτους, το σύμπλεγμα του μεγάλου τζαμιού της Αγίας Σοφίας, προστατεύεται επιμελώς στον ύψιστο βαθμό από 150 κάμερες ασφαλείας, 68 φύλακες ασφαλείας, καθώς και τουριστική αστυνομία και δεν τίθεται θέμα αδυναμίας ασφαλείας όσον αφορά τη ζημιά. Όπως μπορείτε να εκτιμήσετε, σε καθεστώς μουσείου δεχόταν 18.000 με 19.000 επισκέπτες και με τη μετατροπή σε τζαμί ο αριθμός ανήλθε σε 40.000-45.000», σημειώνει ακόμη η ανακοίνωση.

Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων έκανε γνωστό πως «η Αγία Σοφία που αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά, μνημείο της UNESCO, κληροδότημα και παρακαταθήκη του Πορθητή, είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές δομές στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η Αγία Σοφία όπως παρέμεινε όρθια για 1484 χρόνια έτσι θα μεταβιβαστεί με την ίδια μεγαλοπρέπεια και στο μέλλον».

Στο πλαίσιο των προκλήσεων με φόντο την Αγιά Σοφιά, εντάσσεται και η δήλωση από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Σε ομιλία του από την Τραπεζούντα, ο Σοϊλού προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις μην μπορώντας να κρύψει την ικανοποίησή του για το πώς η Τουρκία έκανε επίδειξη ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αγία Σοφία -μεταξύ άλλων- όσο ο κόσμος είχε στην κορυφή της ατζέντας του την πανδημία. «Γνωρίζετε τι κάναμε όταν δεν μπορούσαμε ούτε να βρεθούμε λόγω της πανδημίας; Εάν υπάρχει φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, εμείς θέσαμε τις αξιώσεις μας για την ιδιοκτησία, κάναμε ένα βήμα που θα μπορούσε να δείξει σε όλον τον κόσμο τη δύναμή μας, χωρίς να φοβόμαστε κανέναν», είπε ο Σοϊλού στην ομιλία του.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών συνέχισε, λέγοντας: «Ξέρετε τι κάναμε; Όταν όλοι σκέφτονταν πώς θα αντιμετωπίσουν την πανδημία, εμείς δεν αφήσαμε τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου να συνθλίψουν τη Λιβύη. Απωθήσαμε τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου με τους αγκώνες μας και τους είπαμε ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να καταστρέψουν την ειρήνη για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μόνον αυτό; Γιατί οι Δυτικοί είπαν ότι δεν μπορείτε να το κάνετε κι εμείς ανοίξαμε τα Βαρώσια στην Κύπρο και πάλι με τη θέληση του προέδρου μας». Δεν έλειψε και η αναφορά στην Αγία Σοφία, κατά την οποία επισήμανε: «Ξέρετε τι κάναμε όσο αυτοί ήταν απασχολημένοι με την πανδημία; Μετατρέψαμε την Αγία Σοφία σε τζαμί, την οποία η Δύση κρατούσε πάνω από το κεφάλι μας για χρόνια ως Δαμόκλειο Σπάθη, απειλώντας μας με τη διατάραξη της ειρήνης και λέγοντας πως δεν πρόκειται να μας επιτρέψουν να τη μετατρέψουμε».

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά στη γειτονική χώρα, όπως αυτή εκφράστηκε από τον βουλευτή του CHP από την Κωνσταντινούπολη, Γκαμζέ Ακούς Ιλγκεζντί (Gamze Akkuş İlgezdi). Υπέβαλε κοινοβουλευτική ερώτηση στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τον ΟΗΕ και την UNESCO, με αίτημα να απαντήσουν για τις καταστροφές αυτές στην Αγιά Σοφιά. «Πώς γίνεται να μην μπορούν να εντοπιστούν όσοι επιτίθενται στα ιστορικά μας μνημεία, όπου ακόμη και η λήψη φωτογραφιών απαγορεύεται, πόσω μάλλον να επιτεθούν και να καταστρέψουν;», διερωτήθηκε.

«Αυτή η πόρτα δεν είναι πόρτα αχυρώνα, είναι μια ιστορική πόρτα 1.400 ετών. Καλώ τους εισαγγελείς να κάνουν το καθήκον τους. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν πλάνα από κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν αυτοί που προκάλεσαν αυτό το επαίσχυντο γεγονός και οι υπεύθυνοι να διωχθούν», πρόσθεσε -μεταξύ άλλων- ο βουλευτής.

#Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu claimed ownership of entire natural gas reserves in East Med, said Turkey made bold moves in #Cypus, Libya, converted Hagia Sophia into mosque while West had been busy with #Covid pandemic. pic.twitter.com/tZj19Szdgp

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 18, 2022