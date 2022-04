Μαριούπολη τώρα: Οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως “πήραν” την πόλη

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η ρωσικές δυνάμεις και παραστρατιωτικές μονάδες των αυτονομιστών της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» κατέλαβαν τη Μαριούπολη. Ο ίδιος υποστήριξε στην αναφορά του προς τον Ρώσο πρόεδρο ότι 1.478 Ουκρανοί μαχητές έχουν ήδη παραδοθεί, αλλά πάνω από 2.000 παραμένουν ταμπουρωμένοι στους χώρους της χαλυβουργίας Azovstal της Μαριούπολης. «Η κατάσταση στην πόλη είναι ήρεμη, μας επιτρέπει να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε την τάξη, να επιστρέψει ο πληθυσμός και να αποκατασταθεί η ειρηνική ζωή. Όσο για εκείνους που κατέφυγαν στο εργοστάσιο Azovstal και έχουν μπλοκαριστεί εκεί και σε ολόκληρη την περίμετρο, χρειαζόμαστε περίπου τρεις με τέσσερις μέρες για να ολοκληρώσουμε κι αυτή την αποστολή», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας.

Κανένας από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, καθώς δεν υπήρξε ακόμη σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Όπως μεταδίδει το Reuters ο Πούτιν συνεχάρη τον Σοϊγκού για μια επιτυχημένη επιχείρηση.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib

