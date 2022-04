Αζοφστάλ – Ουκρανία τώρα: Περικυκλωμένες οι εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκρινε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έθεσαν «επιτυχώς» υπό τον έλεγχό τους την Μαριούπολη, την στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στην νοτιοανατολική Ουκρανία, και έδωσε εντολή οι ρωσικές δυνάμεις να πολιορκήσουν μάλλον τους τελευταίους Ουκρανούς πολεμιστές που έχουν οχυρωθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Αζοφστάλ παρά να τους επιτεθούν. «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο της απελευθέρωσης της Μαριούπολης», δήλωσε ο Πούτιν στον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Σεργκέι Σοϊγκού σε συνάντησή τους που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib

