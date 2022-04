Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ δίκη: Βίντεο με μεταμεσονύκτιες συναντήσεις

Ενώ η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ συνεχίζεται, οι δύο ηθοποιοί φέρνουν στη δημοσιότητα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβαινε στον γάμο τους. Αυτή τη φορά, προκειμένου να υποστηρίξει τον εαυτό του στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά της Χερντ, για την οποία και κατηγορείται, ο Τζόνι Ντεπ έδωσε στη διάθεση των δικαστών ένα βίντεο, που δείχνει την πρώην σύζυγό του σε μεταμεσονύκτιες συναντήσεις με τον Έλον Μασκ και τον Τζέιμς Φράνκο. Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έδειξε βίντεο στο δικαστήριο, στα οποία η Άμπερ Χερντ φαίνεται μέσα σε ένα ασανσέρ. Στο ένα βρίσκεται μαζί με τον Τζέιμς Φράνκο, ενώ στο δεύτερο με τον Έλον Μασκ.

