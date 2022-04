Τραπεζίτης Ρωσία: Οργιάζουν τα σενάρια για την αιτία θανάτου του Αβάγεφ

Οργιάζουν τα σενάρια για την αιτία θανάτου του Βλάντσιλαβ Αβάγεφ, που βρέθηκε νεκρός στο πολυτελές διαμέρισμά του στη Ρωσία με το όπλο στο χέρι. Μαζί του εντοπίστηκαν νεκρές η 47χρονη σύζυγός του Γελένα, που πιθανολογείται ότι ήταν έγκυος, και η 13χρονη κόρη του Μαρία. Ο Βλάντσιλαβ Αβάγεφ ήταν αντιπρόεδρος της Gazprombank και πρώην αξιωματούχος του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, και όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Βλάντισλαβ Αβάγεφ βρέθηκε νεκρός στο αξίας 2. εκατ. λιρών διαμέρισμά του στη Μόσχα. Ήταν η 26χρονη κόρη του ζεύγους που βρήκε νεκρή την οικογένειά της. Η Αναστασία ήρθε στο διαμέρισμα αφού δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τους γονείς της για να βρεθεί μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Όλοι τους έφεραν τραύματα από όπλο.

Οι ερευνητές έχουν αφήσει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για όσα συνέβησαν στον 14ο όροφο. Και οι τρεις θάνατοι φέρεται να επήλθαν από το όπλο του Αβάγεφ, ενώ υπό έρευνα είναι κάθε σύνδεσμος με τη δουλειά και την προσωπική του ζωή. Η Αναστασία είπε στους αξιωματικούς ότι το όπλο βρισκόταν στο χέρι του πατέρα της όταν βρήκε το πτώμα του, σύμφωνα με τις αναφορές.

Ο Αβάγεφ εργαζόταν στο παρελθόν ως στέλεχος στην Gazprombank, ένα βασικό μέρος του σχεδίου του Βλαντίμιρ Πούτιν για φυσικό αέριο με ρούβλια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις της Δύσης , σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν ζήτησε από ξένες εταιρείες να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα. Ο 51χρονος είχε αποχωρήσει από την ιδιωτική τράπεζα ως αντιπρόεδρος, αλλά δεν ήταν σαφές εάν είχε διατηρήσει διασυνδέσεις με αυτήν. Ο Αβάγεφ ήταν πάμπλουτος από την κατασκευαστική του εταιρεία ενώ στο παρελθόν είχε σημαντική θέση στην κυβέρνηση του Πούτιν.

Cowardly family annihilation or a murder by Putin’s henchmen. Who knows, who will ever know. Tragedy heaped upon tragedy. https://t.co/oruf6ZZbGg

— Penny Mellor (@pennymellor) April 19, 2022