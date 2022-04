Δολοφονία στη Νέα Υόρκη: Την έσφαξε με 60 μαχαιριές και την έβαλε σε βαλίτσα

Ενα σοκαριστικό έγκλημα έχει αναστατώσει τις ΗΠΑ. Μια 51χρονη μητέρα, η Orsolya Gaal βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και τεμαχισμένη, στο Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Η 51χρονη βρέθηκε άγρια δολοφονημένη με 60 μαχαιριές το πρωί του Σαββάτου. Ο δολοφόνος της είχε βάλει το πτώμα της σε μια βαλίτσα και το είχε πετάξει μερικά τετράγωνα μακριά από το σπίτι της. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η 51χρονη δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, μεταξύ 12 και 4 το πρωί, επιστρέφοντας από νυχτερινή της έξοδο στη Νέα Υόρκη. Ο σύζυγός της Howard Klein και ο μεγαλύτερος γιος της έλειπαν εκτός Νέας Υόρκης, για ταξίδι με το σχολείο του παιδιού.

Ενα από τα έξτρα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα είναι το γεγονός ότι ο σύζυγός της είχε στο παρελθόν δηλώσει την εξαφάνισή της. Συγεκριμένα, στις 7:21 το πρωί της 29ης Μαϊου του 2020 ο Howard Klein είχε καλέσει το 100 και δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του η οποία είχε βγει το προηγούμενο βράδυ αλλά δεν είχε επιστρέψει. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε ξανά περίπου 30 λεπτά αργότερα για να πει ότι είχε βρεθεί, είπαν οι πηγές. Το παράξενο περιστατικό προστέθηκε στο συνεχιζόμενο μυστήριο που καλύπτει τη δολοφονία της Orsolya Gaal το πρωί του Σαββάτου. Δυο ημέρες μετά τη δολοφονία οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη βρει τον δολοφόνο, ούτε έχουν ανακοινώσει προς τα πού στρέφουν τις έρευνές τους.

Η 51χρονη Orsolya Gaal μητέρα δύο αγοριών, ηλικίας 17 και 13 ετών, το απόγευμα της Παρασκευής εθεάθη στην αυλή του σπιτιου της πριν βγει με φίλους της το ίδιο βράδυ για μια νυχτερινή έξοδο στο Μανχάταν, δήλωσαν αστυνομικές πηγές. Ένας γείτονας που είχε δει εκείνο το απόγευμα την Gaal στην αυλή περιέγραψε την ίδια, τους γιους της και τον Klein ως μια «κανονική οικογένεια». Ωστόσο, τρόμο προκαλεί το μήνυμα που έλαβε στο κινητό του, ο σύζυγος της 51χρονης το οποίο, σύμφωνα με την NY Post έγραφε: «Θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη οικογένεια σου». Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο σύζυγός της Howard Klein και ο μεγαλύτερος γιος τους έλειπαν στο Όρεγκον για μια περιοδεία με το κολέγιο.

Ο 13χρονος γιος του ζευγαριού ήταν στο σπίτι με τη μητέρα του στο Κουίνς. Αστυνομικοί πιστεύουν ότι η 51χρονη παρέμεινε στο σπίτι της από την Παρασκευή έως το Σάββατο χωρίς να φύγει καθόλου. Η Orsolya Gaal επέστρεψε στο σπίτι της κάποια στιγμή μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο και ο δολοφόνος της μπήκε στο σπίτι λίγο αργότερα, τη μαχαίρωσε 60 φορές στο λαιμό, τον κορμό και το αριστερό χέρι και την έβαλε σε μια μαύρη τσάντα χόκεϊ Bauer που έμοιαζε με αυτή που χρησιμοποιούσε ένα από τα παιδιά της, σύμφωνα με τις αρχές. Η Orsolya Gaal, η οποία βρέθηκε με πιθανά αμυντικά κοψίματα στο εσωτερικό των δακτύλων της και στα χέρια της, πέθανε από τις μαχαιριές στο λαιμό της, δήλωσε τη Δευτέρα το Γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή.

Πηγές των αστυνομικών αρχών υποψιάζονται ότι ο δολοφόνος γνώριζε τη Orsolya Gaal, καθώς δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης στο σπίτι, και λαμβάνοντας υπόψη τη βίαιη φύση του εγκλήματος, υπέθεσαν ότι η επίθεση ήταν προσωπική και διαπράχθηκε από θυμό εναντίον της. Ο δολοφόνος, αφού έβαλε τη σορό της Gaal στην τσάντα, έσυρε την τσάντα από την πλαϊνή πόρτα του σπιτιού της οικογένειας μέσα από την ήσυχη γειτονιά τους, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος. Βίντεο παρακολούθησης κατέγραψε μια σκιώδη φιγούρα να τσουλάει την τσάντα με τη σορό της άτυχης 51χρονης στον πεζοδρόμιο της 75ης Λεωφόρου γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου τέσσερα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της Gaal.

