Βύθιση ρωσικού πλοίου: Εξαλλη η τηλεοπτική “φωνή του Πούτιν”

Τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο καταδρομικό Moskva και με την Ουκρανία να υποστηρίζει ότι έπληξε το πολεμικό πλοιο με πυραύλους και το Κρεμλίνο να το διαψεύδει, ένας κορυφαίος Ρώσος τηλεοπτικός παρουσιαστής -γνωστός ως “η φωνή του Πούτιν”- εξέφρασε την οργή του για τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας της Μαύρης Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι φωτογραφίες με το Moskva λίγο πριν βυθιστεί που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να είναι “γνήσιες” και “συνεπείς με τις ουκρανικές περιγραφές της βύθισης”. Ο Ρώσος παρουσιαστής Βλαντιμίρ Σολοβίοφ, ο οποίος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στο Πολεμικό Ναυτικό σε μια πανεθνική εκπομπή, φαίνεται να εκφράζει την οργή του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν, γράφει η Daily Mail.

“Είμαι έξαλλος για το τι συνέβη στη ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva”, ανέφερε ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, στον οποίο μάλιστα έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τις σχέσεις του με τον Πούτιν. “Είμαι απλά έξαλλος”, όπως είπε. “Και ναι, λέμε ότι ήταν αρκετά παλιό και πέρασε από επισκευές και, ναι, αυτή η σειρά πλοίων έχει τρωτά σημεία. Το καταλαβαίνω. Αλλά πες μου αυτό: πώς κατάφερατε να το χάσετε; Εξηγήστε μου, γιατί στο διάολο ήσασταν στη συγκεκριμένη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας;”.

Ο Solovyov συνέχισε σε οργισμένο ύφος: “Και δεν με νοιάζει τι ακριβώς συνέβη – αν όντως ήταν οι δύο πύραυλοι Neptune, όπως είπαν οι Ουκρανοί. Από πότε ένα μαχητικό πλοίο φοβάται ένα χτύπημα από αέρος αφού έχει αμυντικό σύστημα; Δεν ενεργοποιήθηκε κάτι; Ακόμα κι αν δύο πύραυλοι χτύπησαν τα πυρομαχικά, τι συνέβη με το πυροσβεστικό σας σύστημα;”

Η Daily Mail σημειώνει ότι η δημόσια έκρηξη του παρουσιαστή αντηχεί ψίθυρους στη Μοσχα ότι ο Πούτιν είναι έξαλλος από την απώλεια του πλοίου. Ο Solovyov φαίνεται να είχε λάβει άδεια για να στοχοποιήσει το ρωσικό ναυτικό, υποδεικνύοντας ότι το Κρεμλίνο ψάχνει να βρει έναν ένοχο για την καταστροφική απώλεια του καταδρομικού, γράφει η Daily Mail και προσθέτει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντιναύαρχος Igor Osipov, διοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, έχει συλληφθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της απώλειας της ναυαρχίδας.

Το Κρεμλίνο αρνείται το ουκρανικό χτύπημα στο Moskva και δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι έχασαν τη ζωή τους. Τα πλάνα μερικών από το “διασωθέν πλήρωμα” να παρατάσσονται στη Σεβαστούπολη -που μεταδόθηκan το Σάββατο- δεν ξεκαθάρισαν το θέμα. Δείχνουν ίσως 150 ναύτες, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού που έμοιαζε πολύ με τον πλοίαρχο 1ου βαθμού Anton Kuprin, για τον οποίο οι Ουκρανοί ισχυρίστηκαν ότι σκοτώθηκε. Ωστόσο, η ημερομηνία που γυρίστηκε το βίντεο του Υπουργείου Άμυνας ήταν ασαφής, αναφέρει το δημοσίευμα.

Στο μεταξύ, εικόνες που φέρονται να δείχνουν το Moskva προτού βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Οι εικόνες, οι οποίες φαίνεται να έχουν ληφθεί από ένα σκάφος διάσωσης δίπλα στο χτυπημένο ρωσικό πολεμικό πλοίο, δείχνουν ζημιά στην αριστερή πλευρά και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Η Mirror αναφέρει ότι πηγή ισχυρίζεται πως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από ένα τουρκικό πλοίο το οποίο διέσωσε 54 μέλη του πληρώματος.

Το Moskva φαίνεται να γέρνει προς την πλευρά του λιμανιού και να έχει αναπτύξει τις σωσίβιες λέμβους. Η πίσω πόρτα του ελικοπτέρου είναι επίσης ανοιχτή, υποδηλώνοντας ότι έχει απογειωθεί. Φαίνεται επίσης να υπάρχει πυροσβεστικό πλοίο πίσω από το ρωσικό καταδρομικό το οποίο εκτοξεύει νερό επιχειρώντας να κατασβέσει τη φωτιά.

Πολλά “μαύρα σημάδια” φαίνονται στην πλευρά του πλοίου που βλέπει στο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κοντά στο επίπεδο του καταστρώματος όπου ο καπνός φαίνεται να έχει βγει από τα φινιστρίνια, έχοντας αφήσει σημάδια στο χρώμα. Αλλά υπάρχουν επίσης σημάδια κοντά στην ίσαλο γραμμή που δεν ταιριάζουν με τη θέση των φινιστρίνιων και υποδηλώνουν ότι το πλοίο έχει υποστεί εξωτερική ζημιά, γράφει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι εικόνες είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπείς με τις ουκρανικές περιγραφές της βύθισης, ότι το Moskva χτυπήθηκε από δύο πυραύλους στην πλευρά του λιμανιού και έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά και σημειώθηκε εσωτερική έκρηξη. Αναλυτές και ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες λένε ότι όντως φαίνονται αυθεντικές, σημειώνει η Daily Mail. Ωστόσο. είναι απίθανο η Ρωσία να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων, εν μέσω μιας σχεδόν ολοκληρωτικής συσκότισης πληροφοριών γύρω από τη βύθιση του καταδρομικού.

