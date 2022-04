Βύθιση πλοίου Moskva: Αυθεντικές οι φωτογραφίες από τη “λαβωμένη” ναυαρχίδα

Την εμφάνισή τους στα social media έκαναν φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το ρωσικό καταδρομικό Moskva φλεγόμενο, πριν βυθιστεί. Τις φωτογραφίες και το βίντεο επιβεβαιώνει και αναμεταδίδει και η βρετανική εφημεριδα Daily Mail η οποία τονίζει πως πρόκειται για τις τελευταίες στιγμές της ρωσικής ναυαρχίδας. Οι φωτογραφίες και το βίντεο δείχνουν φωτιά να καίει στο κέντρο του σκάφους, χωρίς όμως να μπορούν να διακριθούν λεπτομέρειες. Το Moskva παρουσιάζεται να γέρνει προς την πλευρά του λιμανιού και φαίνεται να έχει αναπτύξει τις σωσίβιες λέμβους του χωρίς να φαίνεται πλήρωμα επί του σκάφους. Η πίσω πόρτα του ελικοδρομίου είναι επίσης ανοιχτή, υποδηλώνοντας ότι αυτό έχει απογειωθεί. Φαίνεται επίσης να υπάρχει πυροσβεστικό πλοίο πίσω από το σκάφος το οποίο εκτοξεύει πίδακες νερού στον αέρα.

Επίσης εμφανίστηκε βίντεο που φαίνεται να δείχνει δύο σκάφη διάσωσης να πλησιάζουν το φλεγόμενο πλοίο – ένα στην αριστερή πλευρά και ένα στα δεξιά – στο οποίο ακούγεται μια ρωσική φωνή να μιλάει. Ένας άντρας λέει “τι στο @@@ κάνεις;” πριν τελειώσει το σύντομο κλιπ. Η φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί πιθανώς το πρωί, ενώ η κατάσταση της θάλασσας είναι ήρεμη, αντίθετα από τις πληροφορίες που μιλούσαν για κακοκαιρία όταν χτυπήθηκε η πρώην ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Πολλαπλά μαύρα σημάδια υπάρχουν την πλευρά του λιμανιού του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κοντά στο επίπεδο του καταστρώματος όπου ο καπνός φαίνεται να έχει βγει από τα φινιστρίνια και άφησε σημάδια στο χρώμα. Αλλά υπάρχουν επίσης σκοτεινά σημάδια κοντά στην ίσαλο γραμμή που δεν ταιριάζουν με τη θέση των φινιστρίνιων και υποδηλώνουν ότι το πλοίο έχει υποστεί εξωτερικές ζημιές.

Οι εικόνες είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπείς με τις ουκρανικές περιγραφές της βύθισης – ότι το Moskva χτυπήθηκε από δύο πυραύλους στην πλευρά του λιμανιού του που προκάλεσαν πυρκαγιά – και έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι το πλοίο υπέστη πυρκαγιά και εσωτερική έκρηξη στο φουρτουνιασμένες θάλασσες. Αναλυτές και ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες, σύμφωνα με τη Daily Μail. λένε ότι όντως φαίνονται αυθεντικές. Είναι απίθανο η Ρωσία να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων, εν μέσω μιας σχεδόν ολοκληρωτικής συσκότισης πληροφοριών γύρω από τη βύθιση, η οποία προκαλεί τεράστια αμηχανία για τις ένοπλες δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Independent, η φωτογραφία του πολεμικού πλοίου της Moskva που καίγεται είναι γνήσια, σύμφωνα με έναν ειδικό. Ο Sidharth Kaushal, ερευνητής της θαλάσσιας ενέργειας στο Royal United Services Institute (RUSI), είπε στον Independent: «Εξέτασα τις εικόνες και είναι του Moskva».

