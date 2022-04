4χρονη Μαριούπολη: Η μικρή που ραγίζει καρδιές

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το συγκινητικό μήνυμα μιας τετράχρονης, που έχει εγκλωβιστεί σε καταφύγιο στην πολιορκούμενη από τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν Μαριούπολη. Η μικρή είναι κόρη μιας γιατρού και βρίσκεται μαζί με τη μητέρα της και πολλούς ακόμη αμάχους σε ένα από τα καταφύγια της χαλυβουργίας Azovstal της Μαριούπολης εδώ και εβδομάδες. «Θέλω να πάω σπίτι μου», λέει η τετράχρονη Άλις, όπως εξηγεί ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μικαϊλο Ποντόλιακ. Επίσης, η μικρούλα λέει ότι θέλει να πει «γεια» στην αγαπημένη της γιαγιά στο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Είναι σαφές τι θα συμβεί όταν φτάσει η Ρωσία εκεί. Μπορεί ο κόσμος να τους σώσει;», διερωτάται ο Ποντόλιακ. Και με αφορμή το συγκινητικό μήνυμα της μικρής Άλις, απευθύνει έκκληση στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο και ηγέτες του κόσμου να παρέμβουν για να σωθεί η τετράχρονη και άλλα παιδιά, που παραμένουν στη μαρτυρική Μαριούπολη. Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές από ΜΚΟ ότι οι ρωσικές δυνάμεις απομάκρυναν παιδιά από τη Μαριούπολη για να τα μεταφέρουν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ “Crimea Human Rights Group” ο ρωσικός στρατός απομάκρυνε διά της βίας 150 παιδιά από τη στρατηγικής σημασίας πόλη – λιμάνι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

This is Alice, she is 4. She lives in one of the bunkers in #Mariupol with relatives of the military. It is clear what will happen when 🇷🇺 gets there. Can the world save them? Yes, if @Pontifex level leaders get together and help to get them out of there. Spread this, please. pic.twitter.com/TJf5e4oUvB

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022