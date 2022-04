Viral: Το υπουργείο Υγείας του Κεμπέκ πόσταρε ακατάλληλο βίντεο αντί για την ενημέρωση για την πανδημία

Σε μια μεγάλη γκάφα υπέπεσαν οι διαχειριστές του Twitter του υπουργείου Υγείας του Κεμπέκ στον Καναδά. Στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου ανέβηκε ένας σύνδεσμος που αντί να οδηγεί στην καθημερινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό, έδειχνε ένα βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Quebec’s health ministry is apologizing after linking to a porn website in the daily COVID number tweet. https://t.co/OiHH7A9x8y

— Kate McKenna (@katemckenna8) April 14, 2022