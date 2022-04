Βιασμοί στην Ουκρανία: Η σοκαριστική αποκάλυψη του Russian Service and Schemes

Σε μία άκρως σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησαν δημοσιογράφοι του Russian Service and Schemes του RFE/RL, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, σχετικά με συνομιλίες ενός Ρώσου στρατιώτη και της συζύγου του. Ειδικότερα, το ζευγάρι αποκαλύφθηκε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία συζητούσε σχετικά με τους βιασμούς Ουκρανών γυναικών από Ρώσους στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, την οποία οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή Χερσώνα στο νότιο σημείο της χώρας είπαν ότι υπέκλεψαν, ακούγεται μια γυναίκα να δίνει άδεια σε έναν άνδρα να βιάσει Ουκρανές. «Ναι, το επιτρέπω. Απλώς φορέστε προφυλακτικά», λέει η γυναίκα, ενώ ακούγονται και γέλια στις συζητήσεις.

❗️Journalists managed to find a Russian woman urging her husband to ra_pe Ukrainian women

❗️As noted in the investigation, this woman's name is Olga Bykovskaya,and the man – 27y.o Roman Bykovsky#Ukraine️ #UkraineRussianWar #Russia #WarCrimes #PutinWarCrimes #StopRussia pic.twitter.com/E6DMzAIHTs

