Νεκροί πλοίο Moskva: Ερωτήματα σχετικά με το εξαφανισμένο πλήρωμα

Την ώρα που η Ρωσία τηρεί σιγή ιχθύος μετά την έκρηξη και τη βύθιση του πλοίου Moskva και την τύχη όσων επέβαιναν σε αυτό, μια τελετή στη Σεβαστούπολη έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά. Ο ανταποκριτής του Guardian στη Ρωσία, Άντριου Ροθ σχολίασε στο twitter την τελετή για το πλοίο. «Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμη για το πόσοι σκοτώθηκαν στο καταδρομικό Moskva. Καμία φωτογραφία του πλοίου ή του πληρώματος των 510 ατόμων, πάνω από 24 ώρα μετά την υποτιθέμενη διάσωσή τους. Μόνο ένα στεφάνι σε μια τελετή στη Σεβαστούπολη για “το πλοίο και τους ναύτες”».

Εντύπωση προκάλεσε ότι η μαύρη κορδέλα στο στεφάνι που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας ανέφερε «στο πλοίο Moskva και στο πλήρωμα του». Μετά την απώλεια του εμβληματικού καταδρομικού, η Μόσχα προειδοποίησε την Ουάσιγκτον ότι θα υπάρξουν «απρόβλεπτες συνέπειες» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Στο θέμα αναφέρθηκε και η Daily Mail έχοντας τίτλο. «Οι συγγενείς των μελών του πληρώματος του Moskva αψηφούν τη ρωσική λογοκρισία με ανεπίσημο μνημόσυνο».

Still no official report of how many died aboard the Moskva cruiser. No photographs of the ship or the 510 member crew, more than 24 hours after they were supposedly rescued. Just a wreath at a memorial in Sevastopol to the “ship and sailors.” https://t.co/X2OZLHMLHR

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 15, 2022