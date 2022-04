Ιερουσαλήμ επεισόδια τώρα: Σφοδρές συγκρούσεις με Παλαιστίνιους

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ Παλαιστίνιων διαδηλωτών και Ισραηλινών αστυνομικών σήμερα το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ. «Ενενήντα τραυματίες» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ και «δεκάδες» έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, δήλωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για τουλάχιστον τρία μέλη της που έχουν τραυματιστεί.

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Όρος του Ναού –όπως ονομάζεται η Πλατεία των Τεμενών στην παράδοση του ιουδαϊσμού– , κοντά στο τέμενος Αλ Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, μετά την πρωινή προσευχή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι Παλαιστίνιοι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες, ενώ εκτίμησε σε 100 τους ταραξίες μεταξύ 12.000 πιστών. Πλάνα που δημοσίευσαν διεθνή δίκτυα από τα επεισόδια δείχνουν Ισραηλινούς αστυνομικούς να πετούν δακρυγόνα εντός του τεμένους Αλ-Άκσα, με το τελευταίο να έχει μετατραπεί σε «πεδίο μάχης».Η Πλατεία των Τεμενών βρίσκεται στην παλιά πόλη, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα, που κατέχει το Ισραήλ από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967.

Israeli forces have killed six Palestinians in the occupied West Bank since Wednesday.

Palestine's prime minister says the Israeli government has granted soldiers a licence to commit murder for the sake of murder. pic.twitter.com/qYRsIWNT2U

