Πυροβολισμοί Νέα Υόρκη: Μνήμες τρομοκρατικών χτυπημάτων ξυπνά το μακελειό

Οκτώ άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς στον σταθμό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Νέας Υόρκης Αμάντα Φαρινάτσι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης έγινε γνωστό ότι οι επιβάτες επέβαιναν σε τρένο με προορισμό το Μανχάταν, που πραγματοποιούσε γρήγορες στάσεις. Το τρένο έκανε στάση εξπρές στην 59η Οδό, πριν την 36η οδό, όπου εντοπίστηκαν πολλά άτομα να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς.

Καπνογόνο μέσα σε συρμό εν κινήσει φέρεται να πέταξε ο δράστης στην επίθεση στο μετρό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα social media, αποτυπώνονται οι στιγμές αμέσως μετά την επίθεση. Όπως φαίνεται, ο δράστης που σύμφωνα με μαρτυρίες φορούσε κίτρινο γιλέκο και αντιασφυξιογόνο μάσκα, ξεκίνησε την επίθεση μέσα στον συρμό, ο οποίος βρισκόταν εν κινήσει. Ο δράστης πέταξε καπνογόνο μέσα στο βαγόνι και αμέσως μετά άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τουλάχιστον 13 επιβάτες.

Ο ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο βίντεο αποτυπώνονται οι στιγμές τρόμου όταν ο συρμός φτάνει στην πλατφόρμα και ανοίγουν οι πόρτες του βαγονιού. Επιβάτες βγαίνουν έντρομοι προσπαθώντας να διαφύγουν ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βγαίνουν υποβασταζόμενοι και οι πρώτοι τραυματίες. Η Πυροσβεστική, σύμφωνα με τους «New York Times», ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από πυροβολισμούς. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς και την κατάσταση των θυμάτων. Δεν είναι ξεκάθαρος μέχρι στιγμής ο αριθμός των ανθρώπων που δέχτηκαν πυροβολισμούς. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης, που δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα, φορούσε ρούχα εργαζομένου σε οικοδομή, πορτοκαλί γιλέκο, και μια μάσκα αερίων στο πρόσωπο. Η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό Sunset Park 36th Street την ώρα της μεγάλης κίνησης στο σταθμό του μετρό, στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής και πηγές από την Αστυνομία, στη γύρω περιοχή εντοπίστηκαν και αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν ενεργοποιήθηκαν. Επίσης, σε φωτογραφίες που ξεκίνησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζονται άνθρωποι πυροβολημένοι στις αποβάθρες του μετρό της Νέας Υόρκης. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

#BreakingNews There was a shooting in the New York subway. According to preliminary information, 6 people were killed. pic.twitter.com/u7WXR0OY2v

