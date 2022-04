Βασίλισσα Ελισάβετ υγεία: «Αισθάνομαι πολύ εξαντλημένη και κουρασμένη»

Κουρασμένη και εξουθενωμένη, δήλωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ μιλώντας για πρώτη φορά για την περιπέτειά της με τον κορονοϊό. Η 95χρονη μονάρχης βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό τον Φεβρουάριο, αλλά συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά της, κυρίως από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το παλάτι είχε ανακοινώσει πως είχε εμφανίσει «ήπια συμπτώματα», σαν να είχε κρυολόγημα. Όπως αναφέρει το BBC, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Βασίλισσα Ελισάβετ αφηγήθηκε σήμερα την εμπειρία της σε ομιλία της στα εγκαίνια μονάδας που φέρει το όνομά της στο νοσοκομείο «Royal London» στο Whitechapel. Η μονάρχης άκουσε επίσης τις ιστορίες ιατρικού προσωπικού, ασθενών και εργαζομένων.

Μιλώντας στον Ασέφ Χουσεΐν, ασθενή που νοσηλεύτηκε με κορονοϊό, και την σύζυγό του, η βασίλισσα Ελισάβετ είπε: «Ο κορονοϊός σε αφήνει πολύ κουρασμένο και εξαντλημένο, έτσι δεν είναι; Είναι τρομακτική πανδημία». Αλλά και ο Χουσεΐν της άνοιξε την καρδιά του λέγοντας ότι πέρασε και περνά δύσκολα αφού νόσησε με Covid. Της είπε ότι έχασε από τον κορονοϊό τον αδερφό και τον πατέρα του ενώ σήμερα ο ίδιος χρησιμοποιεί καροτσάκι και φορητή συσκευή οξυγόνου.

Queen Elizabeth says COVID left "one very tired and exhausted" https://t.co/ViASeamrRd pic.twitter.com/T43wChqNxH

Σύμφωνα με το BBC, η πτέρυγα που εγκαινίασε η βασίλισσα Ελισάβετ στο «Royal London » κατασκευάστηκε σε διάστημα πέντε εβδομάδων. «Δεν είναι εντυπωσιακό όταν διακυβεύεται κάτι τόσο σημαντικό πώς όλοι δουλεύουν μαζί και συνεργάζονται;», διερωτήθηκε η μητέρα του πρίγκιπα Καρόλου. Η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ έχει αναθέσει πολλές δημόσιες εμφανίσεις σε άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, κυρίως στον πρωτότοκο γιο της, πρίγκιπα Κάρολο και τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παρά το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία της, η μονάρχης έχει παρουσιάσει κάποια κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, στις δημόσιες εμφανίσεις της προτιμά το μπαστούνι καθώς απεχθάνεται το αναπηρικό αμαξίδιο.

On 6 April, Her Majesty the Queen formally opened The Queen Elizabeth Unit at @RoyalLondonHosp more than year after it received its first patient.

The ceremony took place on the unit with Her Majesty joining virtually from Windsor Castle.@RoyalFamily

👉 https://t.co/NQZTCS41Py pic.twitter.com/vtOoxiUVf5

