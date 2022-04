Ρονάλντο – 14χρονο παιδί: Σάλος με τον Πορτογάλο, πέταξε εκνευρισμένος κινητό μικρού οπαδού

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν έξαλλος μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον, έχοντας, μάλιστα, δεχθεί και άσχημο χτύπημα από τάπες, που του άφησε «παράσημο» δύο τρύπες στο πόδι. Η οργή του, όμως, φέρεται να εκδηλώθηκε με μία άσχημη πράξη, για την οποία κατηγορείται έντονα στα social media με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή που έφευγε προς τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, ο CR7 απεικονίζεται να πετάει με δύναμη ένα αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι κινητό οπαδού της Έβερτον. Το βίντεο δημοσίευσε η σελίδα «EvertonHub» στο twitter και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το «Sky Sports» ήδη ερευνά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν αργότερα γνωστά, ο συγκεκριμένος οπαδός είναι ένα 14χρονο αυτιστικό παιδί, ενώ σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα του στη «Liverpool Echo», το παιδί κατάλαβε όσα έγιναν όταν επέστρεψε σπίτι του και παρατήρησε πως είχε μελανιάσει το χέρι του!

Ο ίδιος ο Ρονάλντο, πάντως, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, με ανάρτησή του στο Instagram και κάλεσε τον νεαρό οπαδό σε έναν αγώνα στο Ολντ Τράφορντ. «Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι συναισθήματα σε δύσκολες στιγμές όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε», είπε. «Παρόλα αυτά, πρέπει πάντα να σεβόμαστε, να είμαστε υπομονετικοί και να δίνουμε το παράδειγμα για όλους τους νέους που αγαπούν το παιχνίδι. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ξέσπασμά μου και, αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να προσκαλέσω αυτόν τον οπαδό να παρακολουθήσει έναν αγώνα στο Ολντ Τράφορντ ως ένδειξη ευ αγωνίζεσθαι και αθλητικού πνεύματος». Η Γιουνάιτεντ έκανε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου ότι εξετάζει το περιστατικό, ενώ και η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ είπε ότι βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο ομάδες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.

