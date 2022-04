Τζόνσον – Κίεβο: Ταξίδι εξπρές στην Ουκρανία, είδε Ζελένσκι

Ταξίδι «έκπληξη» στο Κίεβο, πραγματοποίησε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον ώστε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η φωτογραφία των δύο ηγετών δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Ουκρανική Πρεσβεία στο Λονδίνο να σχολιάζει «έκπληξη» βάζοντας και emoji που κλείνει το μάτι. Ο εκπρόσωπος της Downing Street, δήλωσε πως ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Ζελένσκι «σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό». Επισήμανε μάλιστα, ότι μεταξύ άλλων συζητείται νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022