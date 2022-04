Εκλογές Γαλλία 2022 – υποψήφιοι: Ποιοι είναι, τι προτείνουν

Αύριο προσέρχονται στις κάλπες για αν ψηφίσουν οι Γάλλοι σε μια από τις πιο αμφίρροπες προεδρικές εκλογές στην ιστορία του. Ας δούμε ποιοι είναι και τι προτείνουν οι πέντε βασικοί διεκδικητές της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ειναι 44 ετών, απόφοιτος της γαλλικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητής οικονομικών στο Δημόσιο και υπήρξε φίλα προσκείμενος στον Σοσιαλιστή πολιτικό Ζαν Πιερ Σεβενεμάν. Επί Σαρκοζί, υπήρξε εισηγητής μιας έκθεσης για την “απελευθέρωση της ανάπτυξης”, ενώ στη συνέχεια άφησε το Δημόσιο και υπήρξε επενδυτικός σύμβουλος στην τράπεζα Rothschild & Co. Το 2012 έγινε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστή Προέδρου Φρανσουά Ολάντ και το 2014 διορίστηκε υπουργός Οικονομίας. Στη συνέχεια ίδρυσε το δικό του κίνημα, το “En Marche!” και εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2017.

Αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65

Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών,

Αύξηση του μπόνους αγοραστικής δύναμης έως 6.000 ευρώ

Καθιέρωση αναλογικής για τις βουλευτικές εκλογές

Αυστηρότερη πρόσβαση σε άδειες διαμονής

Μειώσεις στον φόρο κληρονομιάς

Κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών

Κατάργηση του τέλους άδειας οπτικοακουστικών μέσων

Η Μαρίν Λεπέν είναι 53 ετών και έπειτα από μια σύντομη δικηγορική καριέρα εισήλθε στο νομικό τμήμα του κόμματος του πατέρα της Ζαν Μαρί Λεπέν, του Εθνικού Μετώπου. Στη συνέχεια ξεκίνησε την πολιτική της άνοδο στη σκιά του, μέχρι να αναλάβει τα ηνία του κόμματος στις αρχές του 2011. Το 2012 ήρθε τρίτη στον πρώτο γύρο με 17,9% των ψήφων αλλά κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο το 2017, με 21,3% των ψήφων. Στον δεύτερο γύρο έλαβε 33,9%.

Διοργάνωση δημοψηφίσματος για τη μετανάστευση

Μείωση ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα από 20% σε 5,5%

Απαλλαγή ατόμων κάτω των 30 ετών από φόρο εισοδήματος ή εταιρικό φόρο

Επανεθνικοποίηση των αυτοκινητοδρόμων και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Εισαγωγή του δημοψηφίσματος πρωτοβουλίας πολιτών

Καθιέρωση αναλογικής εκπροσώπησης στις βουλευτικές εκλογές

Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία 20 δισεκατομμυρίων ευρώ

Ο Μελανσόν είναι 70 ετών, ήταν δάσκαλος και στη συνέχεια δημοσιογράφος. Είναι στην πολιτική από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 όποτε εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα το οποίο εγκατέλειψε το2008 για να ιδρύσει το αριστερό “Parti de gauche”και στη συνέχεια την Ανυπότακτη Γαλλία (“France insoumise”) το 2016. Υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2012, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 11% των ψήφων. Το 2017 τερμάτισε ξανά τέταρτος, αλλά κέρδισε το 19,6% των ψήφων. Διαβεβαιώνει ότι το 2022 είναι η τελευταία του εκστρατεία.

Συντακτική Συνέλευση για την ίδρυση της Έκτης Δημοκρατίας

Μια έκτη εβδομάδα άδειας μετ’ αποδοχών

Επαναφορά της συνταξιοδότησης σε ηλικία 60 ετών

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.400 ευρώ καθαρά.

Πλαφόν των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, φυσικό αέριο και ρεύμα

Επένδυση 200 δισ. ευρώ για την οικολογική μετάβαση

Επαναφορά του φόρου περιουσίας και ενίσχυση του φόρου εισοδήματος

Η κεντροδεξιά Βαλερί Πεκρές είναι 54 ετών, απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ανώτερη δημόσια υπάλληλος και ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα ως σύμβουλος του Ζακ Σιράκ το 1998. Εγινε υπουργός επί θητείας του Νικολά Σαρκοζί και ανέλαβε την προεδρία της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού (Ile-de-France) το 2015. Είναι η πρώτη της συμμετοχή σε προεδρικές εκλογές.

Αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65

Αύξηση μικρών μισθών κατά 10%

Φορολογική απαλλαγή κληρονομιών έως 200.000 ευρώ

Κατάργηση 200.000 θέσεων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά δημιουργία 50.000 σε τομείς προτεραιότητας (όπως η υγεία)

Να κατασκευαστούν έξι νέοι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

Ο Ερίκ Ζεμούρ είναι 63 ετών, υπήρξε δημοσιογράφος της εφημερίδας Figaro από το 1996, αλλά έγινε γνωστός από τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 2000. Διακρίθηκε για τις εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις του, όπως για παράδειγμα το αντιφεμινιστικό δοκίμιό του “Το πρώτο φύλλο” (2006). Αυτή η προεδρική του εκστρατεία είναι η πρώτη.

Δημοψήφισμα για τη μετανάστευση,

Να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση “Ευρώπη των εθνών”

Μείωση των φόρων παραγωγής και των εισφορών των εργαζομένων,

Ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος

Μια “ένδειξη πατρίδας” για την προέλευση των προϊόντων

Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 και αύξηση των μικρών συντάξεων,

Απαγόρευση της “μαντίλας” σε δημόσιο χώρο.

Η αβεβαιότητα παραμένει μεγάλη σήμερα, παραμονή του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, όπου οι υποψήφιοι θα απόσχουν από το δημόσιο βήμα ως την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, την Κυριακή, με την αναμέτρηση να προαναγγέλλεται αμφίρροπη ανάμεσα στον απερχόμενο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι δύο υποψήφιοι, που είχαν περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017, εξασφαλίζουν τις πρώτες θέσεις στις αυριανές εκλογές, μολονότι ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν ποντάρει και αυτός, όπως και η Λεπέν, σε μια θετική δυναμική.

Freedom to France and freedom to Europe! France today is in the clutches of quasi-liberals who wanted to put all free people in concentration camps. These elections are the key to putting Europe back in the hands of the citizens. Support to @MLP_officiel 🇫🇷! pic.twitter.com/FfbzNOQjN6

— Mislav Kolakusic MEP 🇭🇷🇪🇺 (@mislavkolakusic) April 8, 2022