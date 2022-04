Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο “σιδερένιος στρατηγός” των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ουάσιγκτον, η Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου περίμεναν ότι η Ρωσία θα κατέστρεφε τον στρατό της Ουκρανίας εντός λίγων ημερών. Αλλά όχι ο Valeriy Zaluzhnyy, ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος έχει ενορχηστρώσει και ηγείται του αγώνα ενάντια στη ρωσική εισβολή. Όπως γράφει το Politico, αν κάποιος μπορεί να πιστωθεί τις εκπληκτικές στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας μέχρι στιγμής -προστατεύοντας το Κίεβο και κρατώντας τις περισσότερες μεγάλες πόλεις εν μέσω επίθεσης- αυτός είναι ο Zaluzhnyy, ο 48χρονος στρατηγός που γεννήθηκε σε στρατιωτική οικογένεια και διορίστηκε ως διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του, από τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον Ιούλιο του 2021. Ο Zaluzhnny και άλλοι Ουκρανοί διοικητές προετοιμάζονταν για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία από το 2014.

Σε αντίθεση με τον Norman “Stormi” Schwarzkopf, ο οποίος ηγήθηκε των αμερικανικών στρατευμάτων στον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου ή τον David Petraeus ο οποίος ήταν επικεφαλής στον πόλεμο στο Ιράκ και είχε το παρατσούκλι “King David”, ο Zaluzhnyy έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του διάσημου διοικητή, αναθέτοντας τον στον Ζελένσκι. Από πολλές απόψεις, ο Zaluzhnyy αποτελεί την επιτομή μιας νέας γενιάς Ουκρανών αξιωματικών, που “τρίφτηκαν” στον οκταετή πόλεμο στο Ντονμπάς και όταν δεν ήταν στο μέτωπο, βρίσκονταν σε πεδία εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη σε ασκήσεις με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, παίρνοντας διαφορετικές εμπειρίες από αυτές της άκαμπτης σοβιετικής στρατιωτικής εκπαίδευσης Αυτή η συνεργασία με το ΝΑΤΟ έχει διαμορφώσει μια ομάδα επαγγελματιών αξιωματικών που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν τα δυτικά πρότυπα και βοήθησαν στην οικοδόμηση ενός αποκεντρωμένου, ενδυναμωμένου, πιο ευέλικτου τρόπου πολέμου από το ρωσικό μοντέλο, το οποίο έχει παρασυρθεί στην ουκρανική λάσπη.

“Μπορώ πιθανώς να μιλήσω για τον Zaluzhnyy όχι μόνο ως ένα άτομο, αλλά ως εκπρόσωπο της νέας γενιάς του ουκρανικού στρατού”

“Μπορώ πιθανώς να μιλήσω για τον Zaluzhnyy όχι μόνο ως ένα άτομο, αλλά ως εκπρόσωπο της νέας γενιάς του ουκρανικού στρατού, ανωτέρων, ανώτατων, ακόμη και χαμηλού επιπέδου αξιωματικών”, είπε ο Oleksiy Melnyk, πρώην αξιωματικός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. τώρα συνδιευθυντής εξωτερικών σχέσεων και προγραμμάτων διεθνούς ασφάλειας στο Razumkov Centre, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Κίεβο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, δύο μήνες πριν η κυβέρνηση Μπάιντεν αρχίσει να εκδίδει δυνατές προειδοποιήσεις για ρωσική εισβολή και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τη συσσώρευση στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας, ο Zaluzhnyy περιέγραψε την προετοιμασία για την επίθεση. “Πάντα μιλούσα γι’ αυτό, από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, γιατί πρόκειται για απειλή επιθετικότητας πλήρους κλίμακας”, είπε ο Zaluzhnyy σε συνέντευξή του στο Radio Svoboda εκείνη την εποχή. “Συνεπώς, το καθήκον μας ως Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι να περιμένουμε το μάννα εξ ουρανού. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό. Και κάνουμε τα πάντα για αυτό. Από την πλευρά μας, διεξάγουμε μια σειρά ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών εταίρων μας και των μελών του ΝΑΤΟ. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κάνουμε τον εχθρό, ας πούμε, λιγότερο πρόθυμο να εφαρμόσει ένα τέτοιο σενάριο”.

Η ομιλία στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ

Τον Ιανουάριο, ο Zaluzhnyy μίλησε στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, το ανώτατο σώμα ένστολων αξιωματικών της συμμαχίας, και τους είπε ότι ο στρατός της Ουκρανίας είναι έτοιμος. “Υπενθύμισα στους συμμάχους ότι ο πόλεμος μας συνεχίζεται από το 2014 και έκτοτε κάνουμε τη δουλειά μας”, είπε στο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετά τη συνάντηση.

Η φρίκη του κόσμου, το σενάριο της “πλήρους επιθετικότητας” έγινε πραγματικότητα στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς τα ρωσικά τανκς κύλησαν προς το Κίεβο και πύραυλοι έπληξαν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία. Ωστόσο, η προετοιμασία για ευρύτερη μάχη συνεχιζόταν από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Κριμαία το 2014, προσαρτώντας τη χερσόνησο και μετατρέποντας το Ντονμπάς σε μόνιμη ζώνη μάχης. Τα επόμενα χρόνια, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Πολωνία, η Λιθουανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ άνοιξαν εκπαιδευτικά κέντρα στη δυτική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Αυτή η εμπειρία εκπαίδευσης και μάχης ενάντια στους Ρώσους και τους αυτονομιστές στο Ντονμπάς επέτρεψε στους διοικητές μικρών, διασκορπισμένων μονάδων να σκέφτονται μόνοι τους, ανατρέποντας το παλιό σοβιετικό μοντέλο ηγεσίας -από πάνω προς τα κάτω- που παρέλυσε τις ρωσικές μονάδες και ανάγκασε τους στρατηγούς να βγουν στο μέτωπο, όπου αρκετοί έχουν σκοτωθεί.

“Οι Ουκρανοί είναι σε θέση να παραμένουν εύστροφοι”, δήλωσε στο POLITICO ένας αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, ο οποίος όπως και άλλοι σημερινοί και πρώην αμερικανοί στρατιωτικοί, ζήτησαν την ανωνυμία τους για να συζητήσουν τις εκτιμήσεις για το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος και τις δυνατότητες της Ουκρανίας. Από το 2014, οι Ουκρανοί “μπορούν καλύτερα να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν με πρωτοβουλία και τρόπο που δεν μπορούσαν πριν”, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η ευελιξία έχει αλλάξει το παιχνίδι μέχρι στιγμής ενάντια στη ρωσική επίθεση.

Άνθρωπος του στρατού

Ο Zaluzhnyy ξεκίνησε τη ζωή του ως “στρατιωτικό μωρό”, γεννημένος τον Ιούλιο του 1973 όταν ο πατέρας του βρισκόταν σε μια φρουρά στο Novohrad-Volyns’kyi, μια πόλη στην περιοχή Zhytomyr στη βόρεια Ουκρανία, περίπου 150 μίλια δυτικά του Κιέβου. Παρακολούθησε το Ινστιτούτο Χερσαίων Δυνάμεων της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Οδησσού και την Εθνική Ακαδημία Άμυνας στο Κίεβο, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2007. Ακολούθησε μια σειρά από θέσεις, μεταξύ των οποίων και ως διοικητής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ακαδημία για περισσότερη εκπαίδευση και αποφοίτησε το 2014, λίγους μήνες μετά τα γεγονότα του Μαϊντάν που οδήγησε τον τότε Πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς να καταφύγει στη Ρωσία καθώς ο πόλεμος εντεινόταν στο Ντονμπάς.

Στάλθηκε στα ανατολικά της χώρας για να ηγηθεί των μονάδων σε ενεργές μάχες, όπου διοικούσε μια ταξιαρχία που αναπτύχθηκε τον Αύγουστο του 2014 στο Ντεμπάλτσε, τον τόπο μερικών από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν μεγάλες απώλειες. Η επείγουσα ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο Ντεμπάλτσεβε άσκησε τελικά πρόσθετη πίεση στον τότε Πρόεδρο Ποροσένκο να υπογράψει τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Μινσκ 2 με όρους που αποδείχθηκαν δυσμενείς.

Το 2019, ο Zaluzhnyy διορίστηκε αρχηγός της Βόρειας Επιχειρησιακής Διοίκησης του ουκρανικού στρατού, που σταθμεύει στο Chernihiv, την πατρίδα της μητέρας του στη βόρεια Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία όπου είχε περάσει πολύ χρόνο ως παιδί. Σε μια συνέντευξη του Φεβρουαρίου 2020 με το Army Inform, έναν ιστότοπο στρατιωτικών ειδήσεων, ο Zaluzhnyy περιέγραψε πώς ήταν το παιδικό του “όνειρο” να γίνει στρατιώτης και ότι δεν περίμενε ποτέ να γίνει κορυφαίος διοικητής.

‘Ποτέ δεν πίστευα ότι μια μέρα θα γίνω στρατηγός’

“Η προαγωγή μου ήταν σαν ένας κανονικός στρατιώτης. Διορίστηκα, ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μου πρότειναν άλλο, μετακόμισα”, είπε. “Ποτέ δεν πίστευα ότι μια μέρα θα γίνω στρατηγός και θα έφτανα σε υψηλούς βαθμούς”. Η ανάδειξη του Zaluzhnyy στην ανώτατη θέση ήταν επίσης βασικό μέρος μιας προσπάθειας αναδιάρθρωσης της ηγεσίας που καταμερίζει τα επιχειρησιακά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σχεδιασμού εντός του γενικού επιτελείου. Επίσης, παραδέχτηκε μια ευρύτερη εκστρατεία εκσυγχρονισμού στην οποία ο ουκρανικός στρατός υιοθέτησε νέες, πιο δημιουργικές τεχνικές μάχης βασισμένες στην εμπειρία μάχης ενάντια σε έναν πραγματικό, και όχι θεωρητικό, εχθρό.

“Θέλουμε να απομακρυνθούμε από τους χάρτες, από τη σύνταξη εντολών μάχης, ας πούμε, του 1943”, είπε ο Zaluzhnyy στη συνέντευξη στο Army Inform. Η ειρωνεία, ωστόσο, είναι ότι ο Zaluzhnyy πολεμά τώρα έναν εχθρό που από ορισμένες απόψεις μοιάζει συχνά περισσότερο με του 1943 από ό,τι του 2022. Ένας πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, ο οποίος είδε την αλλαγή στις ουκρανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων όλα αυτά τα χρόνια, είπε ότι μέχρι το 2020 οι Ουκρανοί κομάντος “έμοιαζαν, μύριζαν και είχαν γεύση σαν Western SoF”.

Η έντονη, καθημερινή εμπειρία μάχης στο Ντονμπάς τα τελευταία οκτώ χρόνια σημαίνει ότι τα στρατεύματα που βρίσκονται πιο κοντά στον αγώνα είδαν από πρώτο χέρι πώς η ατομική πρωτοβουλία στη μάχη μικρών μονάδων είναι το κλειδί. Αυτοί οι νεαροί στρατιώτες και οι αξιωματικοί τους “ήταν εκείνοι που κάηκαν από την εμπειρία και κατάλαβαν πως “ε, δεν μπορούν να πηγαίνουν όλα στον στρατηγό πριν πάρουμε μια απόφαση”, όπως είπε ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Λίαμ Κόλινς, ο οποίος εργάστηκε ως κορυφαίος βοηθός του John Abizaid, του στρατηγού που ο Μπαράκ Ομπάμα έστειλε στο Κίεβο για να συμβουλεύσει την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία από το 2016 έως το 2018.

#BREAKING Death toll in 🇺🇦Ukraine train station strike rises to 50, including 5 children: governor#Kramatorsk 🕯️ pic.twitter.com/Tz4tyeWdwy — New TR News Agency (@NewTRNewsAgency) April 8, 2022

Αυτή η μάχη και η πρακτική εκπαίδευση από το ΝΑΤΟ στη δυτική Ουκρανία δημιούργησαν μια νέα γενιά ηγετών μικρών μονάδων και υπαξιωματικών που μπορούν να σκέφτονται και να ενεργούν ανεξάρτητα. Οι αλλαγές δεν ήταν άμεσες, αλλά η γνώση που αποκτήθηκε με κόπο από τακτικές αψιμαχίες επιτάχυνε μια “πολιτιστική αλλαγή σε επίπεδο τάγματος και κάτω”, είπε ο Κόλινς. “Μια ολόκληρη γενιά κατάλαβε πώς να ηγείται και νομίζω ότι οι στρατηγοί κατάλαβαν ότι λειτούργησε”.

Ένας σύγχρονος στρατηγός

Ο Zaluzhnyy είπε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι γεμάτος με νέους, επαγγελματίες στρατιώτες και μελλοντικούς ηγέτες. “Αυτοί είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι – όχι σαν εμάς όταν ήμασταν υπολοχαγοί. Πρόκειται για νέα φύτρα που θα αλλάξουν εντελώς τον στρατό σε πέντε χρόνια. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν καλά μια ξένη γλώσσα, δουλεύουν καλά με gadget, είναι διαβασμένοι”, είπε στο Army Inform. “Νέοι λοχίες. Αυτοί δεν είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι όπως στον ρωσικό στρατό για παράδειγμα, αλλά πραγματικοί βοηθοί που σύντομα θα αντικαταστήσουν τους αξιωματικούς”. “Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτό το κίνημα και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής”, πρόσθεσε. “Ακόμη και η κοινωνία δεν θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στον στρατό το 2013”.

Οι τακτικές “χτύπησε και τρέξε” που χρησιμοποιήθηκαν από τους Ουκρανούς στρατιώτες φέτος είχαν εκπληκτικό αντίκτυπο, αμβλύνοντας τη ρωσική στρατιωτική μηχανή. Από τις 120 τακτικές μονάδες σε επίπεδο τάγματος που έσπρωξε η Ρωσία στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, 40 από αυτές – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδήγησαν την επίθεση στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ – έχουν υποχωρήσει στη Λευκορωσία για ανασύνταξη.

Μέχρι και 29 από αυτές τις ομάδες είναι επί του παρόντος ανίκανες να πολεμήσουν λόγω των τεράστιων απωλειών που υπέστησαν στα χέρια μικρών ομάδων Ουκρανών οπλισμένων με όπλα που παρέχονται από τη Δύση. Μπορεί να χρειαστούν έως και τέσσερις εβδομάδες για να επανατοποθετηθούν ορισμένες από αυτές και να είναι έτοιμες να αναπτυχθούν στην ανατολική Ουκρανία, επιβεβαίωσε ένας δυτικός αξιωματούχος στο POLITICO. Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ ήταν ένα βασικό στοιχείο στην αδιάκοπη εργασία για την εξάλειψη κάθε ίχνους σκέψης “Sovok”, της σοβιετικής νοοτροπίας που άφησε μια κληρονομιά διαφθοράς και εφησυχασμού και η οποία διατηρήθηκε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά την ανεξαρτησία.

Putin is a child-murdering terrorist! He is a war criminal.

This is genocide!

China, India, and others who refrain to condemn, and Western countries that are dragging their feet on stopping trade are enabling Hitler II.#kramatorsk pic.twitter.com/EZR0Xece1N — Steve O'Brien (@steventhobrien) April 8, 2022

“Το πεζικό, το πυροβολικό, η καινοτόμος ικανότητά τους και η δυνατότητα χρήσης drones και συγχρονισμού τους ήταν αρκετά εντυπωσιακά”, είπε ένας πρώην αξιωματικός των ΗΠΑ που έχει κάνει πολλά ταξίδια στην Ουκρανία για να συμβουλεύσει τον στρατό και ο οποίος ζήτησε την ανωνυμία του για να μιλήσει για την εκπαιδευτική αποστολή. “Οι ειδικές δυνάμεις και οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις τους ήταν εξαιρετικές. Υπήρχε ένα μέρος του εαυτού μου, που όταν έφτασα για πρώτη φορά εκεί, με έκανε να πιστεύω ότι ήταν πιο Σοβιετικοί από τον ρωσικό στρατό. Αλλά με τον καιρό, μπορούσες να δεις την αλλαγή”.

Ο Μέλνικ, ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που έγινε αναλυτής, είπε ότι οι επιτυχίες στο πεδίο της μάχης, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων προαστίων του Κιέβου, ήταν άμεσο αποτέλεσμα του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού. “Οι τακτικές του ΝΑΤΟ και η εκπαίδευση προσαρμόστηκαν στις πραγματικότητες της Ουκρανίας και αυτό έδωσε ένα αρκετά εντυπωσιακό αποτέλεσμα”, είπε ο Μέλνικ. “Είδαμε Ρώσους να μετακινούν αυτές τις τεράστιες φάλαγγες… μοιάζει με τακτική του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίθετα, οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν το πλεονέκτημα, ήξεραν το έδαφος. Έχουν αυτές τις κινητές μονάδες και χτυπούν”.

Αποφεύγει τις συνεντεύξεις – Οι αναρτήσεις του στα social media

Ο διορισμός του Zaluzhnyy ως αρχιστράτηγου ήταν από μόνος του μέρος μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του ουκρανικού στρατού. Ο Ζελένσκι τον όρισε στην ανώτατη επιχειρησιακή θέση τον Ιούλιο του 2021. Έγινε μετά από μια μεγάλη ανατροπή στο υπουργείο Άμυνας και συνέπεσε με την αναδιάρθρωση της ένστολης διοίκησης του στρατού για διαχωρισμό των επιχειρήσεων από τις θέσεις πολιτικής, κάτι που δεν μοιάζει με αυτό που ορίζει σαφώς ο στρατός των ΗΠΑ ως καθήκοντα και ευθύνες.

The 🇷🇺 occupiers hit the #Kramatorsk railway station with a Tochka-U, where thousands of Ukrainians were waiting to be evacuated. At least 39 dead, including 4 children.#Ukraine need weapon to protect civilians: Air-defense systems, Fighter jets, Anti-ship missiles,Tanks. pic.twitter.com/mrz4bk2VqI — nina (@strelkovska) April 8, 2022

“Ο πρόεδρος θέλει να δει συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας”, δήλωσε τότε ο γραμματέας Τύπου του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ. “Δυστυχώς, δεν βλέπουμε τέτοια συνέργεια. Βλέπουμε συγκρούσεις”. Ο Zaluzhnyy αργότερα θα συνόψιζε τον ρόλο του. “Τώρα, ως Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, είμαι υπεύθυνος για την ετοιμότητα μάχης, την εκπαίδευση και τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων”, είπε στο Radio Svoboda στη συνέντευξη του Σεπτεμβρίου.

Από την έναρξη της μεγάλης ρωσικής επίθεσης στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Zaluzhnyy έχει αποφύγει τις περισσότερες συνεντεύξεις και έκανε σχετικά λίγες δημόσιες εμφανίσεις ενώ έκανε περιστασιακές δημόσιες δηλώσεις μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Μερικές από αυτές τις αναρτήσεις είναι σύντομες επιχειρησιακές ενημερώσεις, σχετικά με την κατάρριψη ρωσικών μαχητικών ή την καταστροφή μιας ρωσικής φάλαγγας αρμάτων μάχης. Άλλα είναι απλώς γρήγορα μηνύματα, για παράδειγμα ευχαριστώντας στρατιωτικούς γιατρούς ή ενθαρρυντικά μηνύματα στα στρατεύματα και στον λαό.

22 Μαρτίου: “Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας είναι η ασπίδα της Ευρώπης”

27 Μαρτίου: “Το τίμημα της ελευθερίας είναι υψηλό. Να το έχετε υπόψη σας!”

2 Απριλίου: “Οι Ουκρανοί έχουν ξεχάσει να φοβούνται. Στόχος μας είναι η νίκη”.

Άλλες αναρτήσεις είναι μακροσκελείς, συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Αμερικανό στρατηγό Mark Milley, με τον οποίο έχει τακτική επαφή. Με τα χρόνια, ο Zaluzhnyy δεν έκρυψε την ώθησή του για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και άλλη δημόσια υποστήριξη για τον στρατό. Αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, το κύριο αίτημά του από τους πολιτικούς ηγέτες ήταν να μείνουν μακριά από το δρόμο του και να αφήσουν τους στρατιώτες να κάνουν τη δουλειά τους και κυρίως να μην εγείρουν αμφιβολίες στο κοινό για την πορεία του πολέμου.

“Θέλω να απευθυνθώ σε πολιτικούς που στις πόλεις μιλούν για “προδοσία” και κάνουν “αξιολογήσεις” του επιχειρησιακού περιβάλλοντος”, έγραψε ο Zaluzhnyy.

“Με τις ανεύθυνες δηλώσεις σας “ο αντίπαλος πήρε κάτι με κάποιο τρόπο χωρίς πρόβλημα” ή όταν λέτε ότι κάποιος “ετοιμάζεται να παραδώσει τη χώρα”, προσβάλλετε τους στρατιώτες μας”, έγραψε. Είπε ότι τα στρατεύματα της Ουκρανίας σταμάτησαν τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. “Σταματήσαμε τον αντίπαλο προς όλες τις κατευθύνσεις”, έγραψε. “Τους έχουμε προκαλέσει απώλειες που ποτέ δεν είδαν ή δεν μπορούσαν να φανταστούν. Όλοι οι Ουκρανοί το γνωρίζουν αυτό. Ο κόσμος το ξέρει αυτό”. Ενώ ο αρχιστράτηγος προσπάθησε να αποφύγει την ιδιότητα του αστέρα, η μέχρι τώρα επιτυχία στην απώθηση των Ρώσων εισβολέων καθιστά αναπόφευκτο να εισέλθει στην ουκρανική στρατιωτική παράδοση ως ιστορική φιγούρα.