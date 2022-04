Εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία: Αυστηρό μήνυμα Μετσόλα

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα τοποθετήθηκε για την επίθεση στο Κραματόρσκ, απαιτώντας δικαιοσύνη. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου επισκέφθηκε πρόσφατα την Ουκρανία αντικρίζοντας το σκληρό πρόσωπο του πολέμου. Οι σημερινές εικόνες της επίθεσης στο σιδηροδρομικό του Κραματόρσκ που βγήκαν στη δημοσιότητα, ξεπερνούν κάθε προηγούμενο με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες να συμπληρώνουν την εκατόμβη των θυμάτων της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής. Η Μετσόλα με μία λιτή αλλά σκληρή ανάρτηση ζητά επιτέλους δικαιοσύνη για τους υπεύθυνους των εγκλημάτων πολέμου.

Brutal killing of civilians in #Kramatorsk is sickening.

Women, children, families were killed and wounded whilst they were hoping to catch a train & flee the war.

Russian missile strikes are neither fake nor lies. Those responsible for war crimes will face justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) April 8, 2022