Κόρες Πούτιν – κυρώσεις: Ποιες είναι οι 35χρονες Μαρία και Κατερίνα

Οι οικογένειες του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σεργκέι Λαβρόφ μπήκαν στο στόχαστρο των νέων δυτικών κυρώσεων που ανακοινώθηκαν χθες, εν μέσω της φρίκης για την αποκάλυψη των εγκλημάτων πολέμου στην Μπούκα. Βρετανία, ΗΠΑ και ΕΕ παρουσίασαν χθες όλα τα νέα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να αποδυναμώσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή και να την αναγκάσουν να αποσυρθεί από την Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη κυρώσεις με στόχο τις κορυφαίες δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες της Ρωσίας και τις δύο κόρες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ασκώντας περισσότερη πίεση στην οικονομία της χώρας και την ελίτ της για την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις είχαν ως στόχο τη Μαρία Βοροντσόβα και την Κατερίνα Τίχονοβα, τις δύο ενήλικες κόρες του Πούτιν με την πρώην σύζυγό του Λουντμίλα Σκρεμπνέβα. Με νέες κυρώσεις επλήγησαν επίσης η σύζυγος και η κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

Ποιες είναι οι κόρες του Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν πάντα επιφυλακτικός όταν δεχόταν ερωτήσεις σχετικά με την οικογένειά του. Το 2015, κατά τη διάρκεια μιας από τις μαραθώνιες συνεντεύξεις Τύπου, απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με την ταυτότητα της κόρης του. «Οι κόρες μου ζουν στη Ρωσία και σπούδασαν μόνο στη Ρωσία, είμαι περήφανος γι’ αυτές», είπε. «Μιλούν τρεις ξένες γλώσσες με ευχέρεια. Δεν συζητώ ποτέ με κανέναν για την οικογένειά μου». «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα για την τύχη του, ζει τη δική του ζωή και το κάνει με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Μπορεί ο ίδιος να μην ήθελε να αναφερθεί στις κόρες του, αλλά όλα αυτά τα χρόνια ο διεθνής Τύπος και τις έχει εντοπίσει και τις έχει κατονομάσει -και τώρα τις έχει επαναφέρει στο προσκήνιο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Πρόκειται για τη Μαρία Βοροντσόβα, 36 ετών, και την Κατερίνα Τίχονοβα, 35 ετών. Και οι δύο, πλέον, έχουν γίνει στόχος των αμερικανικών κυρώσεων. «Πιστεύουμε ότι πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία του Πούτιν είναι κρυμμένα σε μέλη της οικογένειας και γι’ αυτό τους στοχοποιούμε», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και ελάχιστα έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα για την οικογενειακή ζωή του προέδρου Πούτιν, έγγραφα, αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και περιστασιακές δημόσιες δηλώσεις αρκούν για να δώσουν ένα πορτρέτο.

Οι δύο γυναίκες που μπήκαν και στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων είναι οι δύο κόρες του Πούτιν και της Λουντμίλα

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1983, όταν εκείνη ήταν αεροσυνοδός και εκείνος αξιωματικός της KGB. Ο γάμος τους διήρκεσε 30 χρόνια, μέχρι το 2013, όταν και χώρισαν. Ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι «ήταν μια κοινή απόφαση: βλέπουμε ελάχιστα ο ένας τον άλλον, ο καθένας μας έχει τη δική του ζωή», προσθέτοντας ότι ήταν εντελώς πνιγμένος στη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο τα δημοσιεύματα τον συνέδεαν με την Αλίνα Καμπάεβα, με την οποία οι φήμες θέλουν να έχουν αποκτήσει μαζί και παιδιά. Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η οποία από χθες μπήκε στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων, είναι η 36χρονη Μαρία Βοροντσόβα, η οποία γεννήθηκε το 1985. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και ιατρική στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας.

Μαρία Βοροτσόνβα

Η Μαρία Βοροτσόνβα είναι τώρα ακαδημαϊκός, με ειδίκευση στο ενδοκρινικό σύστημα. Είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου για τα αναπτυξιακά προβλήματα των παιδιών και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών Ενδοκρινολογίας στη Μόσχα. Είναι επίσης επιχειρηματίας. Το BBC Ρωσίας την εντόπισε ως συνιδιοκτήτρια μιας εταιρείας που σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα τεράστιο ιατρικό κέντρο. Η Βοροντσόβα είναι παντρεμένη με τον Ολλανδό επιχειρηματία Jorrit Joost Faassen, ο οποίος κάποτε εργαζόταν στον ρωσικό κρατικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom, αν και φέρεται να έχουν χωρίσει.

Άνθρωποι που έχουν μιλήσει μαζί της μετά την εισβολή στην Ουκρανία λένε ότι υποστηρίζει τον πατέρα της και έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τις διεθνείς αναφορές για τη σύγκρουση. Σε σύγκριση με την αδελφή της, η Κατερίνα Τιχόνοβα έχει βρεθεί πολύ περισσότερο στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο λόγω του ταλέντου της ως χορεύτρια του ροκ εν ρολ. Μαζί με τον καβαλιέρο της κατέλαβαν την πέμπτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό το 2013.

Kατερίνα Τιχάνοβα

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον Kirill Shamalov, γιο ενός παλιού φίλου του προέδρου Πούτιν. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Οι εργαζόμενοι είχαν αποκαλύψει τότε ότι το ζευγάρι έφτασε με έλκηθρο που το έσερναν τρία λευκά άλογα. Στον Σαμάλοφ επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2018 για τον ρόλο του στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η τύχη του βελτιώθηκε δραστικά μετά τον γάμο». Το ζευγάρι έχει έκτοτε χωρίσει. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δύο Ρώσοι ακτιβιστές συνελήφθησαν επειδή κατέλαβαν μια πολυτελή βίλα στο Μπιαρίτζ που λέγεται ότι ανήκε στον Σαμάλοφ.

Η Τιχάνοβα ασχολείται τώρα με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις. Έκανε μια σύντομη εμφάνιση στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης το 2018 για να μιλήσει για τη νευροτεχνολογία και επίσης σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ το 2021. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε η σχέση της με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν έχει επίσης εγγόνια. Τα ανέφερε σε μια τηλεφωνική συνέντευξη το 2017, αλλά δεν είπε πόσα έχει ή ποια από τις κόρες του. «Όσον αφορά τα εγγόνια μου, το ένα είναι ήδη στο νηπιαγωγείο. Σας παρακαλώ να καταλάβετε, δεν θέλω να μεγαλώσουν σαν κάποιου είδους βασιλικοί πρίγκιπες. Θέλω να μεγαλώσουν σαν κανονικοί άνθρωποι», είχε δηλώσει τότε, αρνούμενος να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νέες κυρώσεις και από τη Βρετανία – Οι σκληρότερες μέχρι τώρα

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, και της Credit Bank of Moscow, με τη Βρετανή ΥΠΕΞ Λιζ Τρας να δηλώνει αναφερόμενη στις κυρώσεις αυτές ότι «πρόκειται για κάποιες από τις πιο σκληρές κυρώσεις μας μέχρι τώρα». Όλες οι νέες επενδύσεις στη Ρωσία έχουν απαγορευτεί και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης δεσμευτεί να σταματήσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού άνθρακα και πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το φυσικό αέριο θα ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό.

Οι εισαγωγές ρωσικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα θα απαγορευτούν και άλλοι οκτώ ολιγάρχες έχουν επίσης προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων. Η Τρας δήλωσε: «Μαζί με τους συμμάχους μας, δείχνουμε στη ρωσική ελίτ ότι δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας της για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν με εντολή του Πούτιν».

Η Τσεχία έστειλε θωρακισμένα στην Ουκρανία

Ολα αυτά την ώρα που η Τσεχία έγινε η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που έστειλε άρματα μάχης στην Ουκρανία, παρέχοντας περισσότερα από δώδεκα Τ-72 και τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού μετά την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι για βοήθεια. Τα άρματα αυτά, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φορτώθηκαν σε τρένο με προορισμό τη Σλοβακία, από όπου στη συνέχεια θα περάσουν στην Ουκρανία. Τα πλάνα προέβαλε η δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας.

Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τα εγκλήματα πολέμου των Ρώσων στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, καθημερινά αποκαλύπτεται το μέγεθος των φρικαλεοτήτων που διέπραξαν οι Ρώσοι. Καρβουνιασμένες σοροί κείτονταν διάσπαρτες στους δρόμους της Μπούκα, άνδρες κάτω των 50 ετών γδύθηκαν, δέθηκαν και εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τους Ρώσους, όπως αποκαλύπτεται από επιζώντες. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι αποκάλυψαν έναν ρωσικό θάλαμο βασανιστηρίων, που βρισκόταν μέσα σε ένα νοσοκομείο για παιδιά, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως αυτοσχέδιος στρατώνας. Τα πτώματα πέντε ανδρών βρέθηκαν με τραύματα από σφαίρες στο υπόγειο και με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Κάποιοι είχαν υποστεί βασανιστήρια. Οι εικόνες που τράβηξαν οι Ουκρανοί εισαγγελείς δείχνουν τα πτώματα των ανδρών να κείτονται σε ένα πάτωμα από μπάζα, περιτριγυρισμένα από λίμνες ξεραμένου αίματος. Τουλάχιστον ένας φαίνεται να έχει πυροβοληθεί στο γόνατο.