Απώλειες Ρώσων Ουκρανία: Σπάνια παραδοχή Πεσκόφ

Σε μια παραδοχή σπάνια, ομολογουμένως, από αξιωματούχους του καθεστώτος Πούτιν, προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Μόσχα έχει «σημαντικές απώλειες» στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους. «Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες», δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο Sky News ο Πεσκόφ, λέγοντας ακόμη: «είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς». Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν αποδέχθηκε, ωστόσο, τον όρο «ταπείνωση» που χρησιμοποιήθηκε από τον δημοσιογράφο του βρετανικού δικτύου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακόμη, είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ανησυχεί μήπως καθίσει στο εδώλιο με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου.

Ανεβάζοντας τους τόνους δήλωσε: «Εάν η Φινλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τότε θα απαντήσουμε ανάλογα».

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία – σύμφωνα με τη Μόσχα – έχει μεταξύ άλλων στόχο να αποδυναμώσει τη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας και να την εμποδίσει να μετατραπεί σε προγεφύρωμα για ενδεχόμενη επίθεση του ΝΑΤΟ, έχει κάνει τις δύο σκανδιναβικές χώρες να εξετάζουν την ένταξή τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία – όπου ηγετικό ρόλο έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι δύο χώρες ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, «θα πρέπει να κάνουμε πιο σύνθετη τη δυτική πτέρυγά μας, όσον αφορά την ασφάλειά μας», είπε ο Πεσκόφ στο βρετανικό δίκτυο Sky News. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν θα εκλάμβανε μια τέτοια κίνηση ως απειλή για την ύπαρξή της, κάτι που θα την υποχρέωνε να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων.

"We have significant losses of troops". Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to us" to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PGHoFvdewb — Sky News (@SkyNews) April 7, 2022

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, και οι επακόλουθες συγκρούσεις προκάλεσαν τον θάνατο χιλιάδων αμάχων και στρατιωτών, την καταστροφή οικισμών και ολόκληρων πόλεων, καθώς και μια σειρά από άνευ προηγουμένου κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Μόσχας. Στη συνέχεια, σχολιάζοντας, την απόσυρση στρατευμάτων από Κίεβο και Τσερνίχιβ τόνισε ότι πρόκειται για «πράξη καλής θέλησης», για «εκτόνωση της έντασης» στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στη συνέντευξη, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ «φλερτάρει» με την υπέρβαση των ορίων τους.

Η Ρωσία είχε δηλώσει, σε προηγούμενη ανακοίνωση, ότι 1.351 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν είναι γνωστός, αλλά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι οι απώλειες κυμαίνονται μεταξύ 7.000 και 15.000 στρατιωτών. Σε ακόμη μια εμπρηστική δήλωση προχώρησε, επίσης, ο Πεσκόφ ο οποίος τόνισε ότι η Μαριούπολη, που έχει καταλήξει να είναι πόλη-φάντασμα, θα «απελευθερωθεί σύντομα από εθνικιστικά τάγματα». Παράλληλα τόνισε ότι η αεροπορική επίθεση σε μαιευτήριο της Μαριούπολης, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ήταν «ψεύτικη».

.@markaustintv asks: 'Does Putin worry about ending up in a war crimes court?' Dmitry Peskov responds saying 'no, we don't see any possibility for that.'https://t.co/CI2SxieQBM 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vB4qLJUzXQ — Sky News (@SkyNews) April 7, 2022

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν χθες κατά της Μόσχας για την στρατιωτική της επέμβαση στην Ουκρανία έχουν στόχο ρωσικές τράπεζες και ελίτ, μεταξύ των οποίων τις κόρες του Πούτιν Κατερίνα και Μαρία, για τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι κρύβουν τον πλούτο του πατέρα τους.

Η κόρη του Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα, είναι στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου και η δουλειά της στηρίζει τη ρωσική κυβέρνηση και την αμυντική της βιομηχανία, σύμφωνα με λεπτομέρειες που αναφέρονται στο πακέτο των αμερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε χθες. Η άλλη κόρη του, η Μαρία Βορόντσοβα, ηγείται προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, τα οποία έχουν λάβει δισεκατομμύρια δολάρια από το Κρεμλίνο για την γενετική έρευνα και τα επιβλέπει προσωπικά ο Πούτιν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

"Mariupol is going to be liberated from nationalistic battalions." Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says the maternity ward bombing in Mariupol which caused international outrage was "fake".https://t.co/X3flQUBL0r 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/NceVgbaGzc — Sky News (@SkyNews) April 7, 2022

Λαβρόφ: «Όχι» στο προσχέδιο συμφωνίας με την Ουκρανία – «Το Κίεβο άλλαξε τους όρους της Κωνσταντινούπολης»

Στο σχέδιο συμφωνίας της Ουκρανίας με τη Ρωσία, υπάρχει μια απόκλιση από τις διατάξεις που έχουν καθορίσει οι διαπραγματευτές των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Κι όλα αυτά, την ώρα που τα περισσότερα μεγάλα διεθνή μέσα εκτιμούν πως επίκειται νέο μεγάλο «χτύπημα» των Ρώσων στα ουκρανικά εδάφη, με κύριο στόχο το Ντονμπάς. «Χθες, η ουκρανική πλευρά υπέβαλε στη διαπραγματευτική ομάδα το προσχέδιο συμφωνίας της, το οποίο παρουσιάζει μια απόκλιση από τις σημαντικότερες διατάξεις που καθορίστηκαν στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαρτίου», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Ρωσο υπουργό Εξωτερικών, το σχέδιο του Κιέβου να θέσει νέες προϋποθέσεις στις συνομιλίες «είναι απαράδεκτο». Επιπλέον, ο Λαβρόφ είπε ότι η Ουκρανία άλλαξε τον όρο για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, χωρίς να αναφέρει την ανάγκη να λάβει τη συγκατάθεση των ρωσικών αρχών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, το έγγραφο της Κωνσταντινούπολης αναφέρει ρητά ότι «στο πλαίσιο ενός ουδέτερου, μη πυρηνικού καθεστώτος, οποιεσδήποτε στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή ξένων δυνάμεων πραγματοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεση όλων των εγγυητών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουκρανία δεσμεύτηκε προηγουμένως ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν για την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, ενώ η νέα έκδοση του εγγράφου προσφέρει «ασαφή γλώσσα σχετικά με κάποιον αποτελεσματικό έλεγχο».

«Για άλλη μια φορά αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Κιέβου στη διαπραγμάτευση, η γραμμή του να καθυστερεί και να υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις μέσω μιας απόκλισης από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν. Το καθεστώς του Κιέβου ελέγχεται από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της, οι οποίοι πιέζουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι να συνεχίσει τις εχθροπραξίες», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «παρά τις προκλήσεις», η διαπραγματευτική διαδικασία θα συνεχιστεί.

«Σίγουρα, στο επόμενο στάδιο, η ουκρανική πλευρά θα ζητήσει την απόσυρση των στρατευμάτων και θα συσσωρεύει όλο και περισσότερες προϋποθέσεις. Αυτό το σχέδιο είναι κατανοητό, αλλά είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Κουλέμπα: Στείλτε μας άμεσα όπλα, διαφορετικά θα έχουμε κι άλλες τραγωδίες όπως η Μπούτσα

Περισσότερα όπλα θα λάβει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, όπως είπε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ωστόσο «συνεχίζονται οι συνομιλίες για να καθοριστεί πότε θα συμβεί αυτό». «Είτε μας βοηθάτε τώρα – και μιλάω για ημέρες, όχι για εβδομάδες – ή η βοήθειά σας θα έρθει πολύ αργά και πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν», είπε ο Ουκρανος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Ο Κουλέμπα ανέφερε πως «σύμφωνα με όσα μου είπαν, θα χρειαστεί χρόνος για να παρασχεθούν τα όπλα που απαιτεί η Ουκρανία», ωστόσο «δεν έχουμε χρόνο». Επιπλέον, κατηγόρησε τους συμμάχους ότι «ενεργούν μόνο αφού συμβούν τραγωδίες, όπως η Μπούτσα».

Ακόμη, χαρακτήρισε τις υπάρχουσες κυρώσεις «ανεπαρκείς» και στάθηκε στις επανειλημμένες εκκλήσεις για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου που υποστηρίζουν τη ρωσική «πολεμική μηχανή». «Πόσες τραγωδίες όπως στη Μπούτσα πρέπει να γίνουν για να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις; Οι Ρώσι στρατιώτες βίαζαν ακόμα και παιδιά» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η σφαγή πολιτών στην Μπούτσα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου», καθώς η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι «πολύ πολύ χειρότερη από όλες τις απόψεις». Ο Κουλέμπα σημείωσε ακόμα ότι Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να συνεχίσουν να μιλάνε για να δουν πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.