Μπούτσα – ποδηλάτης: Άμαχος πέφτει νεκρός, ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο

Τον θάνατο ενός άμαχου ποδηλάτη στην πόλη Μπούτσα από πυρά ρωσικών τεθωρακισμένων αποδεικνύει βίντεο που κατέγραψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) του ουκρανικού στρατού και το μεταφόρτωσε στον ιστότοπό της η εφημερίδα New York Times. Το υλικό αυτό τραβήχτηκε στην Μπούτσα στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ακόμη το προάστιο αυτό του Κιέβου τελούσε υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα. Το βίντεο δείχνει κάποιον να κινείται με ποδήλατο κατά μήκος δρόμου. Όταν φθάνει σε γωνία, κατεβαίνει από το ποδήλατο και την περνά βαδίζοντας. Με το που εμφανίζεται, δύο τεθωρακισμένα οχήματα ανοίγουν πυρ προς την κατεύθυνσή του με πολυβόλα. Στο σημείο όπου ρίχνουν υψώνεται καπνός και σκόνη. Οι Times της Νέας Υόρκης διαβεβαιώνουν ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό. Το πτώμα του άνδρα βρισκόταν ακόμη στο σημείο όπου είχε πέσει νεκρός αφού οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το προάστιο του Κιέβου, αναφέρει.

#TheNewYorkTimes published a video from a #drone on which russians were killing a civilian cyclist with several shots from a tank during the occupation of #Bucha in Kyiv oblast. After the city's liberation, a dead body was found near the bicycle in the same place. #BuchaMassacre pic.twitter.com/zgWrzuCQkh

