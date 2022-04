Ρώσος δημοσιογράφος – Ιβάν Σαφρόνοφ: Σε δίκη για προδοσία

Ο δημοσιογράφος Ιβάν Σαφρόνοφ, που δικάζεται για «προδοσία», καταγγέλλει έναν «ακραίο κυνισμό» της δικαιοσύνης, στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, ένας διάσημος Ρώσος ερευνητής δημοσιογράφος, ο Ιβάν Σαφρόνοφ, δήλωσε σήμερα αθώος και κατήγγειλε τον «ακραίο κυνισμό» της δικαιοσύνης κατά την πρώτη ημέρα της δίκης του για εσχάτη προδοσία, που μπορεί να τον στείλει για 20 χρόνια στη φυλακή.

Ο 31χρονος Σαφρόνοφ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους της Ρωσίας για τα στρατιωτικά ζητήματα, είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2020 στο πλαίσιο αυξανόμενων πιέσεων εναντίον του ανεξάρτητου Τύπου -οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν από την έναρξη της επίθεσης του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Η δίωξη του Σαφρόνοφ είχε καταγγελθεί από πρώην συναδέλφους του ως εκδίκηση για τα άρθρα του, τα οποία αφορούσαν κυρίως αποτυχίες ή επεισόδια που έφερναν σε δύσκολη θέση τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατηγορούμενος για «εσχάτη προδοσία» προς όφελος μιας ξένης δύναμης και προφυλακισμένος αφότου συνελήφθη, ο δημοσιογράφος πρόκειται να δικαστεί από σήμερα κεκλεισμένων των θυρών από δικαστήριο της Μόσχας. Στο Telegram, ένα δικηγόρος που γνωρίζει την υπόθεση, ο Ιβάν Παβλόφ, δημοσιοποίησε το πρωί μια μακροσκελή επιστολή του δημοσιογράφου, ο οποίος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δηλώνει θύμα μιας «παρωδίας» της δικαιοσύνης. «Έλαβα πράγματι από ανοικτές πηγές πληροφορίες που συνδέονται με τον τομέα μου, τη στρατιωτική δημοσιογραφία», γράφει ο Σαφρόνοφ. Όμως «πραγματοποίησα δημοσιογραφικά περιεχόμενα που δεν περιείχαν ούτε μια λέξη ούτε έναν αριθμό που είχα λάβει με τη σφραγίδα του απόρρητου ή παρανόμως».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως στη διάρκεια της ανάκρισης δεν του δόθηκε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Ίντερνετ για να δείξει στους ανακριτές το περιεχόμενο των άρθρων του. Λέει επίσης πως γενικά δεν έβλεπε τους συνηγόρους του παρά μία φορά το μήνα και αυτοί οι τελευταίοι δεν είχαν καν το δικαίωμα να έχουν μαζί τους ένα φύλλο χαρτί για να κρατούν σημειώσεις. «Αυτό αποκαλύπτει αληθινά έναν ακραίο κυνισμό, αν δεν πρόκειται για έγκλημα κατά της δικαιοσύνης, να κατηγορείς έναν άνθρωπο για ένα έγκλημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως 20 ετών χωρίς να του δίνεις τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», καταγγέλλει ο Σαφρόνοφ.

Ο κατηγορούμενος είχε εργαστεί για δύο σημαντικές ρωσικές εφημερίδες, τις Vedomosti και Kommersant. Καθώς το 2019 εξαναγκάσθηκε να παραιτηθεί από την Kommersant, έγινε το Μάιο του 2020 σύμβουλος του διευθυντή της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν. Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB), ο Ιβάν Σαφρόνοφ είναι ύποπτος ότι «διαβίβασε κρατικά απόρρητα για τη στρατιωτική και τεχνική συνεργασία, την άμυνα και την ασφάλεια της Ρωσίας» σε «μία υπηρεσία πληροφοριών χώρας του ΝΑΤΟ». Το Κρεμλίνο έχει διαβεβαιώσει από την πλευρά του πως η σύλληψή του δεν είχε «καμιά σχέση με τη δημοσιογραφική δραστηριότητά του».

#Russia: Ivan Safronov's trial starts today. Detained for almost 21 months, the ex-journalist for @kommersant faces up to 20 years in prison on trumped up charges of high treason. RSF denounces the huge pressure he and his lawyers have been subjected to & calls for his release. pic.twitter.com/Daa9bfCTyD

— RSF (@RSF_inter) April 4, 2022