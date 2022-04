Νίκη Όρμπαν – Ουγγαρία: Εκλογικός θρίαμβος και… μηνύματα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κέρδισε μια 4η θητεία με συντριπτική πλειοψηφία στις γενικές εκλογές της χώρας. Με καταμετρημένο το 98% των ψήφων,το δεξιό κόμμα του Fidesz συγκέντρωσε 53,1% των ψήφων, δείχνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Peter Marki-Zay έμεινε αρκετά πίσω με 35%. Στη νικητήρια ομιλία του, ο Όρμπαν επέκρινε τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλώντας τους «αντιπάλους». «Ήταν μια τεράστια νίκη», είπε απευθυνόμενος στους ενθουσιασμένους υποστηρικτές της στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, αργά την Κυριακή. «Μπορούν να το δουν από τη Σελήνη, αλλά σίγουρα και από τις Βρυξέλλες». Όπως εξηγεί το BBC, η Ουγγαρία συνορεύει με την Ουκρανία και έχει δεχθεί μέχρι στιγμής περισσότερους από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες. Ο Όρμπαν επιμένει ότι βοηθώντας τον λαό, αλλά αρνούμενος να προμηθεύσει όπλα στην Ουκρανία, κρατά την Ουγγαρία έξω από τον πόλεμο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα επικρίνει τις πολιτικές του Όρμπαν. Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα από την εκλογική επιτροπή της Ουγγαρίας, η νίκη θα είναι η τέταρτη διαδοχική νίκη του Fidesz από το 2010. Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο δήλωσε ότι το Fidesz θα έχει 135 έδρες, πλειοψηφία δύο τρίτων και η συμμαχία της αντιπολίτευσης θα έχει 56 έδρες – και πάλι, με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρνος Όρμπαν είχε μια δύσκολη σχέση με την ΕΕ, η οποία θεωρεί ότι το Fidesz έχει υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με το BBC, στα 12 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, ο Ορμπάν έχει ξαναγράψει το Σύνταγμα, γέμισε τα ανώτατα δικαστήρια με άτομα που διόρισε του και άλλαξε το εκλογικό σύστημα προς όφελός του.

🇭🇺 With 80% of the vote counted, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán says "We've won a victory so big that you can see it from the moon, and you can certainly see it from Brussels."

