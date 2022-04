Πάρκο Τρίτση: Αγώνας δρόμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Ν.Δ. Γιάννη Λοβέρδου, της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Μιχαηλίδου, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Α. Λεωτσάκου, του Δημάρχου Ιλίου Ν. Ζενέτου, της Πρόεδρου της ΑΜΚΕ «Race for Autism Gr» Άδας Σταματάτου, του Τεχνικού Διευθυντή της All About Running Ηλία Μαυροειδέα και πλήθους αθλητών και πολιτών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου αγώνας δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση». Η εκδήλωση η οποία έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, πραγματοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ «Race for Autism Gr» και ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε και συμβολικός περίπατος της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε και προσφώνησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Η κ. Σακελλαροπούλου πραγματοποίησε την εκκίνηση του αγώνα, ενώ στον χαιρετισμό της επισήμανε τα εξής: «Σήμερα, παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, βρίσκομαι εδώ για να υπογραμμίσω την ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα σε μια πολύπλοκη διαταραχή. Να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών, να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες και τους φροντιστές τους, που βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Και να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει τα αυτιστικά άτομα να γίνουν πιο λειτουργικά. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές τόσο για τη σημερινή εκδήλωση, όσο και για τον αγώνα τους ενάντια στην άγνοια και την προκατάληψη».

Ανάγκη πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συμβολική δράση που πραγματοποιήθηκε σήμερα εδώ στο πάρκο της καρδιάς μας το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Οι αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων, ανέδειξαν την ανάγκη πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Ως Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ, θα συνεχίσω μαζί με τους συνεργάτες μου να είμαι δίπλα στις οικογένειες, τους φροντιστές και τα παιδιά με αυτισμό. Σήμερα, μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κ. Σακελλαρoπούλου, την Υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Δήμαρχο Ν. Ζενέτο και με τη συμμετοχή εκατοντάδων συμπολιτών μας δώσαμε ένα σημαντικό μήνυμα: Είμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Συμβάλουμε στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό 365 μέρες το χρόνο. Όλοι μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Απονομή μεταλλίων

Την απονομή Μεταλλίων στους νικητές των αγώνων δρόμου έκαναν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Δήμαρχος Δήμου Ιλίου Νίκος Ζενέτος και η Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Race For Autism Gr” Άδα Σταματάτου. Τη δράση παρουσίασε η Γκρέτα Λυμπεροπούλου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, Σ. Ζωγραφάκης, η Γενική Διευθύντρια του Πάρκου κα Μ. Χατζηαθανασίου, η Γενική Γραμματέας του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Μ. Σαπέλα, ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείριση κος Χ. Αλεξανδράτος, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στο Δ. Ιλίου, Ν. Βομπιράκη, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού στο Δ. Ιλίου, κος Α. Τσιμόγιαννης, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιλίου, Ι. Χαραλαμπόπουλος, ο Πρόεδρος της κοινότητας Καματερού Κ. Δρόσος, η Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Αττικής στο Τομέα της Άθλησης, Χ. Γαλανοπούλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ (Β5 ΝΟΔΕ) και Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης, Δ. Μαυροειδάκος, το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης, Ε. Μακρίδου, το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης, Γ. Γεωργακόπουλος και πλήθος πολιτών.