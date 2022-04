Ταλιμπάν – Αφγανιστάν: Απελευθερώθηκε εφέδρος αξιωματικός του Ναυτικού

Η κυβέρνηση Μπάιντεν απελευθέρωσε την Παρασκευή τον 27χρονο Σάφι Ραούφ, Αφγανοαμερικάνο έφεδρο αξιωματικό του Ναυτικού ο οποίος έκανε ανθρωπιστική εργασία στην Καμπούλ και βρισκόταν αιχμάλωτος των Ταλιμπάν από τον Δεκέμβριο του 2021. Ο Ραούφ και τα αδέρφια του, όλοι πρώην Αφγανοί πρόσφυγες, ίδρυσαν την Human First Coalition, η οποία, μαζί με άλλους στο κίνημα “Digital Dunkirk”, εργάστηκε για να εκκενώσει όσους προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φύγουν μετά την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ από την Καμπούλ, τον Αύγουστο του 2021.

Το έργο της οργάνωσης σύντομα μετατράπηκε στην ανθρωπιστική βοήθεια για τους Αφγανούς και ο Ραούφ ανέστειλε την φοίτησή του στην ιατρική σχολή για να πάει στην Καμπούλ για να προσπαθήσει να παράσχει την κρίσιμης σημασίας βοήθεια. Ο Ραούφ και ο αδερφός του Ανές Χαλίλ, κάτοχος πράσινης κάρτας, τέθηκαν υπό κράτηση από τους Ταλιμπάν στις 18 Δεκεμβρίου του 2021. Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και των απαγωγέων τους, οι αδελφοί Ραούφ αφέθηκαν ελεύθεροι τπ πρωί της Παρασκευής.

Σε δήλωση που έλαβε αρχικά το CNNi, ο Σαφί Ραούφ είπε ότι, «απελευθερωθήκαμε λόγω των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης (κυρίως του πολιτικού αξιωματικού Φελντμάιερ, του ειδικού αντιπροσώπου Τομ Γουέστ και του αντισυνταγματάρχη, Τζέισον Χοκ). Πηγή της Human First Coalition λέει στο CNNi ότι ο δημοκρατικός γερουσιαστής, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ του Κονέκτικατ, η πρώην Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης Νίτα Λούι και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν ήταν επίσης πολύ χρήσιμοι για την απελευθέρωση του Ραούφ.

«Ο Σαφιουλά Ραούφ και η Άνες Χαλίλ αφέθηκαν ελεύθεροι αφού κρατήθηκαν άδικα στο Αφγανιστάν», δήλωσε την Παρασκευή ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Βρίσκονται τώρα στο Κατάρ πριν ταξιδέψουν στην πατρίδα τους. Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες όλων όσων εργάστηκαν για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους, αλλά απομένει περισσότερη δουλειά. Η άδικη αιχμαλωσία των Αμερικανών είναι πάντα απαράδεκτη και δεν θα σταματήσουμε μέχρι κάθε Αμερικανός που αδικείται κρατούνται παρά τη θέλησή τους είναι σε θέση να αγκαλιάσουν τις οικογένειές τους για άλλη μια φορά». κατέληξε ο Πράις.

Breaking: The Biden administration on Friday secured the release of Safi Rauf, 27, an Afghan-American Naval reservist who was doing humanitarian work in Kabul and who had been in captivity under the Taliban since December.https://t.co/CTurMqkEKX pic.twitter.com/tb54RgkZ0b

