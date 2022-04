Πούτιν – πόλεμος στην Ουκρανία: Η διάσημη Αννα Νετρέμπκο “κατηγορείται” για προδοσία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στη Ρωσία δηλώσεις προ ημερών της διάσημης σοπράνο Άννα Νετρέμπκο, που επιχείρησε να πάρει αποστάσεις από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Η Ρωσίδα ντίβα της όπερας με την μέχρι πρότινος άρνησή της να πάρει σαφή θέση κατά της ρωσικής εισβολής βρέθηκε αντιμέτωπη μ’ ένα κύμα ακυρώσεων εμφανίσεών της στην Ευρώπη και τη Νέα Υόρκη και σε μια προσπάθεια να αναστήσει, όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ, τη διεθνή καριέρα της καταδίκασε με δήλωσή της που έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος της τον πόλεμο στην Ουκρανία εκφράζοντας τη συμπάθειά της για τα θύματα και διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με κανέναν ηγέτη στη Ρωσία.

Κι αν η δήλωση της Νετρέμπκο ίσως δεν αποδειχθεί αρκετή για να αποκαταστήσει το imageτης στη Δύση, ωστόσο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην πατρίδα της με τον βουλευτή Βιάτσεσλαβ Βονοντίν, που έχει εξαπολύσει μύδρους κατά των Ρώσων καλλιτεχνών που αντιτίθενται στην εισβολή στην Ουκρανία, να την αποκαλεί προδότρια. «Πώς αλλιώς να το αποκαλέσεις, παρά προδοσία», σχολίασε στο Telegram. «Υπάρχει φωνή, αλλά όχι συνείδηση. Η δίψα για πλουτισμό και δόξα, ξεπέρασε την αγάπη για την πατρίδα», πρόσθεσε.

Τη σκυτάλη πήρε η όπερα του Νοβοσιμπίρσκ στη Ρωσία που ανακοίνωσε την ακύρωση κοντσέρτου, όπου θα εμφανιζόταν η Νετρέμπκο. «Το να ζει στην Ευρώπη και να έχει την ευκαιρία να εμφανίζεται σε ευρωπαϊκές αίθουσες συναυλιών φαίνεται ότι είναι σημαντικότερο για εκείνη από τη μοίρα της πατρίδας της. Η χώρα μας ξεχειλίζει από ταλέντα και τα είδωλα του χθες θα αντικατασταθούν από άλλα με πιο ξεκάθαρη κοινωνικοπολιτική θέση», ανέφερε ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Όπερα.

Στην τελευταία δήλωσή της η Νετρέμπκο σημείωσε ότι συναντήθηκε μόνον ελάχιστες φορές σε ολόκληρη τη ζωή της με τον Πούτιν, κυρίως σε τελετές απονομής βραβείων και την εναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν ανέφερε όμως ότι γιόρτασε πέρυσι τα 50ά γενέθλιά της σε τετράωρη δεξίωση στο Κρεμλίνο, όπου ναι μεν απουσίαζε ο Πούτιν, αλλά την τίμησε κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζοντάς την «ένα ανοικτό, γοητευτικό, καλόκαρδο πρόσωπο με ξεκάθαρη στάση ως πολίτης».

Η Νετρέμπκο δεν μπορεί να αρνηθεί ότι βρίσκεται κοντά στους ρωσικούς μηχανισμούς εξουσίας, αφού οι δεσμοί της μ’ αυτούς είναι καταγεγραμμένοι: η σταρ της όπερα και ο Πούτιν γνωρίζονται εδώ και πολύ καιρό. Το 2008 βραβεύτηκε σε τελετή, καταχειροκροτούμενη από τον Πούτιν ως «Καλλιτέχνιδα του Λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Τέσσερα χρόνια αργότερα υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία του Ρώσου προέδρου και το 2014, που η Ρωσία προσήρτησε την Κριμαία, η Νετρέμπκο ταξίδεψε στις περιοχές των ρωσόφωνων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας και πόζαρε στο φακό στο πλευρό του ηγέτη τους, Όλεγκ Τσαριόφ κρατώντας στα χέρια τη σημεία της «Νέας Ρωσίας» (Novorossiya).

Η άσκηση κριτικής στο καθεστώς στη Ρωσία είναι σίγουρο ότι μπορεί να επηρεάσει τις ζωές και να βάλει άδοξο τέλος σε καριέρες. Δεν αποτελεί έκπληξη, ως εκ τούτου, ότι η Νετρέμπκο αυτοχαρακτηρίστηκε ως «απολιτικό άτομο» στην πρώτη δήλωσή της για τον πόλεμο στην Ουκρανία – κάτι, βέβαια, που δεν συνάδει με τις πράξεις της. Εκείνο που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι η διάσημο σοπράνο θέλει να επιστρέψει στη διεθνή σκηνή. Στην ιστοσελίδα της έχει ανακοινώσει συναυλίες που ξεκινούν από τα τέλη Μαϊου μεταξύ άλλων στο Παρίσι, το Μιλάνο, τη Βιέννη, τη Μαδρίτη, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη και το Αμβούργο.

Ωστόσο, η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης κρατά προς το παρόν κλειστές τις πόρτες της για τη Νετρέμπκο, αφού ο γενικός διευθυντής της, Πίτερ Γκελμπ δεν φαίνεται να πείστηκε από τη χλιαρή αποστασιοποίησή της από τον πόλεμο του Πούτιν. «Αν η Άννα δείξει ότι έχει διαχωρίσει αληθινά και απολύτως τη θέση της από τον Πούτιν μακροπρόθεσμα, θα ήμουν διαθέσιμος να κάνω μια συζήτηση», δήλωσε.

The Novosibirsk State Academic Opera and Ballet Theater announced on Friday that it was cancelling a performance of opera singer Anna Netrebko scheduled for June 2 https://t.co/lWMLv4Ikju

— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 1, 2022