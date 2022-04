Μουντάλ Κατάρ: Δημοσιεύθηκε το επίσημο τραγούδι

Το Hayya Hayya (Better Together/Καλύτερα Μαζί), είναι το επίσημο τραγούδι του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με πρωταγωνιστές, τον ποπ τραγουδιστή από την Αριζόνα, Τερινιντάντ Καρντόνα, τον Αφρικανό καλλιτέχνη, Νταβίντο και την Άϊσα, μία δημοφιλή καλλιτέχνιδα από το Κατάρ. Παρουσιάστηκε σήμερα στη διάρκεια της τελετής κλήρωσης των ομίλων της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2022. «Ενώνονται φωνές από την Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αυτό το τραγούδι συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική – και το ποδόσφαιρο – μπορούν να ενώσουν τον κόσμο», δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της FIFA, Κέι Μαντάτι.

«Βασιζόμενο σε επιρροές R&B και reggae, το τραγούδι αποτελεί την επιτομή του ενθουσιασμού ενός φεστιβάλ ποδοσφαίρου που θα φωτίσει τον κόσμο αργότερα φέτος», ανέφερε η FIFA στην ιστοσελίδα της. Το τραγούδι είναι το πρώτο σε μια λίστα τραγουδιών που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Είναι η πρώτη φορά που το «soundtrack» του τουρνουά θα περιλαμβάνει μια συλλογή πολλών τραγουδιών, με διεθνείς καλλιτέχνες να παρουσιάζουν διάφορα μουσικά είδη που καλύπτουν τον κόσμο, δίνοντας τον τόνο για μια πραγματικά παγκόσμια γιορτή.

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶

