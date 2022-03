Άλεκ Μπάλντουιν παιδιά: Μπαμπάς για… έβδομη φορά ο διάσημος ηθοποιός!

Ο Άλεκ Μπάλντουιν και η σύζυγός του, Χιλάρια πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού περιμένουν το έβδομο παιδί τους. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης η Χιλάρια μοιράστηκε το ευτυχές γεγονός με τους ακόλουθούς της στο Instagram. Η Μπάλντουιν ανάρτησε ένα βίντεο, με όλη την οικογένεια, απαθανατίζοντας τη στιγμή, που ανακοίνωσε τον ερχομό του νέου μέλους. Στη λεζάντα έγραψε: «Μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια τεράστια έκπληξη: άλλο ένα Baldwinito έρχεται αυτό το φθινόπωρο. Ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι ότι η οικογένειά μας ήταν πλήρης και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτήν την έκπληξη. Μοιράζομαι μαζί σας τη στιγμή που το είπαμε στα παιδιά — όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ ενθουσιασμένα!

