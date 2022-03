Ερυθρός Σταυρός Μαριούπολη – Ουκρανία: Βομβαρδισμός σε αποθήκη

Πολιτική αναδίπλωσης συνεχίζει να ακολουθεί το Κρεμλίνο που από τη μία διαμηνύει ότι έχουν βρεθεί συμβιβαστικές λύσεις και από την άλλη εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις στα ουκρανικά εδάφη. Αυτή φορά, σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης και του Κιέβου, η Μόσχα στοχεύει σε ευρείας κλίμακας χτυπήματα στην ανατολική Ουκρανία. Η Μαριούπολη εξακολουθεί να πλήττεται ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στο Τσερνίχβ. Η αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο της Μαριούπολης επλήγη από τουλάχιστον δύο στρατιωτικές επιθέσεις, όπως επιβεβαιώνουν νέες δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies.

Σύμφωνα με το ουκρανικό τάγμα του Αζόφ, η αποθήκη είχε χτυπηθεί από ρωσικά στρατιωτικά πυρά, μεταξύ 19 και 22 Μαρτίου. Ένα δεύτερο στρατιωτικό χτύπημα σημειώθηκε μεταξύ 23 και 26 Μαρτίου. Με ανησυχία παρακολουθεί το Κίεβο τις τελευταίες εξαγγελίες και κινήσεις των Ρώσων. Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία ανασυγκροτούνται και ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ.

In Mariupol, the Russian invaders fired on a building with a Red Cross mark. "This is one of the worst crimes of the war. Such crosses mark places where wounded, civilian or humanitarian cargoes can be found", "Azov" reported. pic.twitter.com/Ns01lXMsdL — KyivPost (@KyivPost) March 30, 2022

ΗΠΑ: «Μην ξεγελιέστε» – «Η Ρωσία δεν αποσύρει τα στρατεύματά της, τα ανασυντάσσει»

«Η βασική προσπάθεια (της Ρωσίας) επικεντρώνεται στην περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία», είπε ο Μοτουζιάνικ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τη Μαριούπολη και τις πόλεις Ποπάσνα και Ρούμπιζνε, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Η Ρωσία «ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις επιθετικές επιχειρήσεις», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει παρατηρήσει κάποιες μετακινήσεις μακριά από το Κίεβο και το Τσερνίχιφ, όμως δεν θεωρεί ότι πρόκειται για μαζική αποχώρηση.

Επιμένει το αμερικανικό κυβερνητικό επιτελείο στη θέση ότι η Μόσχα δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα αποκλιμάκωσης, παρά τη μικρή πρόοδο που διαφάνηκε στις συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών. «Οι κινήσεις των στρατευμάτων γύρω από το Κίεβο συνιστούν αναδιάταξη των δυνάμεων και όχι πραγματική απόσυρσή τους» είχαν επισημάνει Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος. «Η Ρωσία ανασυντάσσει τα στρατεύματά της στην Ουκρανία, δεν τα αποσύρει», είχε τονίσει ειδικότερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, σχολιάζοντας τις μετακινήσεις ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος. Το Πεντάγωνο είχε αναφέρει πως η Ρωσία άρχισε να μετακινεί μικρό αριθμό στρατευμάτων της μακριά από τις θέσεις τους στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημειώνοντας πως εκλαμβάνεται περισσότερο ως αναδιάταξη δυνάμεων παρά ως υποχώρηση ή απόσυρση.

Η οικονομική σημασία της Μαριούπολης

«Υπήρξε κάποια μετακίνηση ορισμένων ρωσικών μονάδων μακρύτερα από το Κίεβο την τελευταία ημέρα; Ναι, έτσι πιστεύουμε. Πρόκειται για μικρό αριθμό», είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αναδιάταξη, όχι μια πραγματική απόσυρση, ενώ θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη μεγάλη επίθεση κατά άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Δεν σημαίνει ότι η απειλή για το Κίεβο έχει τελειώσει», συμπλήρωσε.

Η Μαριούπολη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία της Ουκρανίας καθώς το λιμάνι χρησιμοποιείται για την εξαγωγή σιδήρου, χάλυβα, σιτηρών και βαρέων μηχανημάτων, μια σημαντική πηγή εισοδήματος για την ουκρανική κυβέρνηση. Ήταν παραδοσιακά σημαντικό λιμάνι εξαγωγής άνθρακα κατά τη σοβιετική εποχή, όταν ήταν από το 1948 έως το 1989 γνωστό ως Ζντάνοφ, που ήταν το όνομα κομμουνιστή ηγέτη που γεννήθηκε εκεί. Ανώτερος αξιωματούχος του κλάδου είχε δηλώσει στις 21 Μαρτίου ότι η Ουκρανία αντιμετώπισε πιθανή απώλεια εσόδων από σιτηρά ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω του αποκλεισμού λιμένων από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης.

Οι χώρες που βασίζονται στις εισαγωγές ουκρανικού σιταριού περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, την Τουρκία και την Υεμένη. Ο πόλεμος συμβάλλει στον παγκόσμιο πληθωρισμό των τροφίμων. Στη Μαριούπολη βρίσκεται επίσης η εταιρεία Illich Iron and Steel Works, η δεύτερη μεγαλύτερη μεταλλουργική επιχείρηση στην Ουκρανία, και η Azovstal σιδηρουργία και χάλυβας, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες έλασης χάλυβα στη χώρα. Η Μαριούπολη έχει βαθύτερες θέσεις ελλιμενισμού από άλλα ουκρανικά λιμάνια της περιοχής. Ο έλεγχός της θα μπορούσε να βοηθήσει τη Ρωσία να μεταφέρει εξοπλισμό, αγαθά και προσωπικό πιο γρήγορα και εύκολα μεταξύ Ρωσίας, Ντονμπάς και Κριμαίας.

New satellite imagery shows hundreds of people lining up outside a supermarket in the southern Ukrainian city of Mariupol on Tuesday. The city has been under siege for weeks and is suffering from severe food and water shortages. https://t.co/uGEOuuy7E1 pic.twitter.com/Sj3qoyuaNJ — The New York Times (@nytimes) March 30, 2022

Οι βομβαρδισμοί στο Τσερνίχιβ

Μπορεί το κλίμα που καλλιεργήθηκε μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού γύρου των ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων να «γέννησε» αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των εχθροπαξιών στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, ωστόσο οι ενέργειες, αλλά και οι δηλώσεις αξιωματούχων που ακολούθησαν, τόσο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία όσο και από τρίτους παράγοντες, έδειξαν πως υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος που πρέπει να διανυθεί. Στο πεδίο, παρά τις δεσμεύσεις της Ρωσίας για άμεση αποκλιμάκωση των επιχειρήσεών της στο Κίεβο και στο Τσερνίχιβ, ώστε να επικεντρωθεί στο Ντονμπάς, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νέες επιθέσεις χθες το βράδυ στην πόλη του Τσερνίχιβ, στο βόρειο μέτωπο της χώρας, από τις οποίες τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25 άτομα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, το Τσερνίχιβ επλήγη τόσο με πυραύλους από αέρος όσο και με βολές από το πυρβολικό, προσθέτοντας πως έχει παρατηρηθεί μεν απόσυρση στρατευμάτων τόσο από τη συγκεκριμένη πόλη, όσο και γύρω από το Κίεβο, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν πως οι Ρώσοι επιστρέφουν στις θέσεις του στη Λευκορωσία για να ανασυνταχθούν, να ενισχυθούν και να επιστρέψουν. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πολιορκία της Μαριούπολης, εκεί που ένα κτίριο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, όπως δήλωσε σήμερα μια Ουκρανή αξιωματούχος.

⚡️Mayor says Chernihiv under 'colossal attack' after Russia pledged to halt assault. “They actually have increased the intensity of strikes,” Vladyslav Atroshenko told CNN. He said that a ‘colossal attack’ on central Chernihiv injured 25 civilians on March 30. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 30, 2022

Το κτίριο της ΔΕΕΣ χτυπήθηκε εσκεμμένα

«Οι εισβολείς βομβάρδισαν εσκεμμένα ένα κτίριο της ΔΕΕΣ στη Μαριούπολη», έγραψε στο Telegram η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για τα θύματα», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο όταν δέχθηκε τα πυρά. Και σε επίπεδο δηλώσεων, όμως, η χθεσινή αισιοδοξία μετριάστηκε σήμερα τόσο με αυτά που κυκλοφόρησαν από το Κρεμλίνο και το Κίεβο, όσο και με τις τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο ανέφερε πως η Ρωσία δεν έχει παρατηρήσει κάτι «πραγματικά ελπιδοφόρο» ή «μια σημαντική πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Η Μόσχα χαιρέτισε μεν το γεγονός ότι το Κίεβο διατύπωσε τα αιτήματά του σε γραπτή μορφή, αλλά «υπάρχει ακόμα μακρά περίοδος εργασίας» ανάμεσα στις δυο αντιπροσωπείες μέχρι την τελική συμφωνία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Από την πλευρά των Ουκρανών, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, Νταβίντ Αραχαμία τόνισε, σε συνέντευξή του στο ουκρανικό δίκτυο RBC-Ukraine πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμία ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία και δεν μπορεί να γίνει κανένα ουκρανικό δημοψήφισμα για την ασφάλεια, όσο τα ρωσικά στρατεύματα παραμένουν στα εδάφη μας».

Το απόλυτο δράμα στο Ιρπίν

Από τις πόλεις που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική εισβολή το Ιρπίν. Τουλάχιστον 200-300 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη, κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, προτού την ανακαταλάβουν οι ουκρανικές δυνάμεις, στις αρχές της εβδομάδας. Ο δήμαρχος Ολεξάντρ Μαρκούσιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης όπου για πολλές ημέρες διεξάγονταν σφοδρές μάχες με τους Ρώσους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, περίπου 50 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιρπίν και υπάρχουν ακόμη σοροί κάτω από τα χαλάσματα. Όπως είπε, όλη τη νύχτα συνεχίζονταν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην περιοχή. «Η μισή πόλη έχει καταστραφεί», πρόσθεσε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι «είναι σίγουρο ότι πολλοί βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα και (…) ψάχνουμε στα υπόγεια». Ο δήμαρχος υπολογίζει ότι «περίπου 3.500» κάτοικοι παραμένουν ακόμα στην πόλη που πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 60.000 κατοίκους. Το Ιρπίν «είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων» αλλά η κατάσταση «παραμένει επικίνδυνη», συνέχισε, επειδή, όπως εξήγησε, είναι «στόχος βομβαρδισμών από τις γειτονικές πόλεις, όπως από την Μπούτσα». Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους που έφυγαν να μην επιστρέψουν προς το παρόν στην πόλη. «Δώστε μας χρόνο! Για τον επόμενο μήνα, δεν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στα σπίτια σας», είπε.