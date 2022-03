Τυφλή μαθήτρια βάζει καλάθι: Ο απίστευτος τρόπος που “ακούει”

Τίποτα δεν είναι πιο συγκινητικό από το να βλέπεις ανθρώπους να μην τα παρατάνε με τίποτα και να συνεχίζουν να βάζουν τα δυνατά τους, για να υπερνικήσουν τις δυσκολίες της ζωής. Κι αυτό το 17χρονο τυφλό κορίτσι από τις ΗΠΑ γνωρίζει καλά από δυσκολίες. Ένα κατάμεστο γήπεδο μπάσκετ ενός γυμνασίου στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βουβάθηκε εντελώς από θαυμασμό όταν η τυφλή μαθήτρια Τζουλς Χούγκλαντ σκόραρε ένα καλάθι. Το πλήθος στις εξέδρες του γηπέδου έκαναν απόλυτη ησυχία ώστε η 17χρονη – αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης – να μπορέσει να ευστοχήσει με τη μπάλα.

Όπως φαίνεται στο viral βίντεο που ανέβασαν τα Γυμνάσια του Ζίλαντ, μια γυναίκα είναι πίσω από τη μπασκέτα και κρατά ένα μακρύ κοντάρι. Χτυπά μ’ αυτό το πίσω μέρος της στεφάνης ώστε η Τζουλς να μπορεί να ακούσει πού να ρίξει τη μπάλα. Δεν χρειάστηκαν παρά μερικά χτυπήματα του κονταριού και η 17χρονη τυφλή αθλήτρια σκόραρε σαν αληθινή επαγγελματίας, με τις συμπαίκτριές της και τον κόσμο στις κερκίδες να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την αναφορά στα social media, η τυφλή κοπέλα έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα καλάθι σε κάθε παιχνίδι μπάσκετ του σχολείου της φέτος, όπως αναφέρει το Mlive. “Ήμουν στ’ αλήθεια πολύ αγχωμένη γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κοιτούσαν. Ευτυχώς, δεν μπορούσα να τους βλέπω να με κοιτάζουν” λέει η 17χρονη κοπέλα μιλώντας στο τοπικό ΜΜΕ. Να τονίσουμε ότι η μικτή ομάδα μπάσκετ των γυμνασίων του Ζίλαντ αποτελείται τόσο από μαθητές με και χωρίς αναπηρίες .

Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, με τη Τζουλς να σκοράρει την τελευταία της ελεύθερη βολή για τη χρονιά και μάλιστα μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος περίπου 2.500 χιλιάδων θεατών. Όπως λέει η 17χρονη κοπέλα στην αρχή δυσκολεύτηκε για να τα καταφέρει. “Κάποιες φορές είναι εκνευριστικό, αλλά συνεχίζω” λέει το 17χρονο κορίτσι που έχασε την όρασή της σε ηλικία μόλις τριών ετών.

