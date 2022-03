Ρώσοι στρατιώτες Ουκρανία: Η γκάφα του Ρώσου αναπληρωτή υπουργού Άμυνας

Το περιστατικό συνέβη κατα την τελετή βράβευσης των στρατιωτών που συμμετείχαν σε ειδική πολεμική ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία. Η πρώτη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο που φέρει το όνομα του A. A. Vishnevsky στην περιοχή της Μόσχας και η δευτερη τελετή έλαβε χώρα στο στρατιωτικό νοσοκομείο N. N. Burdenko. Στην ζωντανή μετάδοση του προγράμματος Vremya στο ρωσικό Channel One ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Alexander Fomin βράβευσε με το μετάλλιο του το Τάγματος του Θάρρους εννέα στρατιώτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο πεδίο των μαχών, πολλοί από τους οποίους έχασαν τα πόδια τους.

Visiting a corporal who lost his leg in the “special operation”, Russian Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov wished for the soldier to "recover and get back on his feet" pic.twitter.com/xKzsKqhDQX

