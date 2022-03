Δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς – Ουκρανών διαπραγματευτών: Μια υπόθεση που “ξυπνά” μνήμες

Θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και οσμή κατασκοπευτικής ταινίας θυμίζει η δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς και Ουκρανών διαπραγματευτών. Όπως αποκάλυψε η «Wall Street Journal», ο Αμπράμοβιτς και οι διαπραγματευτές αντιμετώπισαν συμπτώματα που προσομοιάζουν με εκείνα της δηλητηρίασης, ύστερα από μια συνάντηση με Ουκρανούς διαπραγματευτές, στο Κίεβο, στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του Ρώσου ολιγάρχη επιβεβαίωσε ότι ο Αμπράμοβιτς δηλητηριάστηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Δεν επιβεβαίωσε ποιοι άλλοι υπέπεσαν θύματα ή ποιοι κρύβονται πίσω από την «επίθεση» αυτή.

Τα συμπτώματα ήταν, μεταξύ άλλων, κόκκινα μάτια, συνεχή και επίπονη δακρύρροια, καθώς και «ξεφλούδισμα» στο δέρμα του προσώπου και των χεριών. Οι Ουκρανοί, μεταδίδει η «WSJ», κατηγορούν «σκληροπυρηνικούς στη Μόσχα» για τη δηλητηρίαση και την περιγράφουν ως απόπειρα σαμποτάζ των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Here is the full story of the suspected Abramovich poisoning:https://t.co/HzsTgyymzk

with @yarotrof — Max Colchester (@MaximColch) March 28, 2022

Ο Αμπράμοβιτς και οι διαπραγματευτές, που είναι τουλάχιστον δύο στον αριθμό, σύμφωνα με τη «WSJ», δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους και βρίσκονται τώρα σε καλύτερη κατάσταση. Άτομο που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον του Ρώσου ολιγάρχη ανέφερε πως δεν είναι σαφές ποιος στοχοποίησε τον Αμπράμοβιτς και τους διαπραγματευτές, στους οποίους φέρεται να περιλαμβάνεται ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε, τονίζεται στο δημοσίευμα.

Το ρεπορτάζ της «WSJ» επιβεβαιώνει και το Bellingcat, μια ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα με έδρα την Ολλανδία, που προσθέτει ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 3ης προς 4η Μαρτίου. Το Bellingcat επίσης αναφέρει, επικαλούμενο δηλώσεις ειδικών, ότι η δόση και ο τύπος της ουσίας δεν ήταν πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, που θα ήταν απειλητικές για τη ζωή των θυμάτων. Ανταποκριτής του «Guardian επικαλείται πηγή με άμεση γνώση για το περιστατικό και συμπληρώνει ότι ο «Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και έλαβε θεραπεία στην Τουρκία.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Σύμφωνα με δύο ειδικούς και έναν γιατρό που επικαλείται το Bellingcat, τα συμπτώματα ήταν πιο συνεπή με «παραλλαγές πορφυρίνης, οργανοφωσφορικών ή δικυκλικών ουσιών». Ο οριστικός προσδιορισμός της ουσίας δεν ήταν δυνατός λόγω της απουσίας εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού κοντά στα θύματα, αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Οι τρεις άνδρες που αφορά το ρεπορτάζ κατανάλωσαν μόνο σοκολάτα και νερό τις ώρες πριν εμφανιστούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bellingcat.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν τις πληροφορίες περί δηλητηριασμού

Από την άλλη, αξιωματούχοι της Ουκρανίας αμφισβήτησαν αργότερα τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είπε ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας». Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ένα άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες». Επίσης, ένας αξιωματούχος των πληροφοριών των ΗΠΑ δήλωσε πως για τα συμπτώματα ευθύνεται «περιβαλλοντικός παράγοντας» και όχι δηλητήριο.

Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σχολιάσει το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αυτή εξέλιξη – και παρότι ο Αμπράμοβιτς δεν είναι εχθρός του Πούτιν, τουναντίον – ήρθε να υπενθυμίσει περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, για τις οποίες η Δύση κατηγόρησε τη Μόσχα για δηλητηριάσεις κατασκόπων ή αντιπάλων του Πούτιν.

Η υπόθεση Ναβάλνι

Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου και προσωπικά του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, το 2020 δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok (Νοβιτσόκ). Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τη Ρωσία στο Βερολίνο τον Αύγουστο, αφού ασθένησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εσωτερικής πτήσης στη χώρα του. Εκεί νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο «Charite» για τη, σύμφωνα με τη Γερμανία, δηλητηρίασή του από έναν δυνάμει θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα, προτού πάρει εξιτήριο τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν και δήλωσε ότι δεν φοβάται να επιστρέψει στη Ρωσία. Το έκανε και έκτοτε είναι φυλακισμένος.

Η υπόθεση Σκριπάλ

Ο πρώην κατάσκοπος (διπλός, όπως πιστεύεται) Σεργκέι Σκριπάλ βρέθηκε το 2017 αναίσθητος, χωρίς εμφανή τραύματα, μαζί με την 33χρονη κόρη του, Γιούλια, σε ένα παγκάκι σε εμπορικό κέντρο στο Σόλσμπερι, στη νοτιοδυτική Αγγλίας. Έδωσαν μάχη για τη ζωή τους σε νοσοκομείο και διέφυγαν τον κίνδυνο. Αποκαλύφθηκε ότι είχαν δεχθεί ποσότητα του νευροτοξικού παράγοντα Novichok.

Ο Σεργκέι Σκριπάλ

Η ΕΕ και όχι μόνο κατηγόρησαν τη Μόσχα για την απόπειρα δολοφονίας του, παρά τις διαψεύσεις του Κρεμλίνου. Μάλιστα, η Βρετανία και άλλες 20 χώρες είχαν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, απελαύνοντας διπλωμάτες.

Το 2018 αποκαλύφθηκε η ταυτότητα των δύο Ρώσων που κατηγορούνται για την επίθεση κατά του Σκριπάλ, οι οποίοι εργάζονταν στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago. pic.twitter.com/CefEFWCDrh — Bellingcat (@bellingcat) September 21, 2021

Ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο

Ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο δεν ήταν τόσο τυχερός. Σφοδρός επικριτής της FSB και του Βλαντίμιρ Πούτιν και συνεργάτης, όπως πιστεύεται, των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών αλλά και Ρώσων αντιφρονούντων, ο Λιτβινένκο πέθανε σε ηλικία 43 ετών το Νοέμβριο του 2006, τρεις εβδομάδες αφότου ήπιε τσάι που περιείχε τη ραδιενεργή ουσία πολώνιο-210 στο ξενοδοχείο «Millenium», στο Λονδίνο.

"Вам, может, удастся заставить молчать одного человека. Но протест со всего мира будет звучать в ваших ушах до конца жизни". (Александр Литвиненко о великом Сколеноподнимателе). 15 лет без Литвиненко…Помним, Александр Вальтерович. Спасибо за книги, за попытку достучаться до нас pic.twitter.com/iK4YzqGevX — Сержант ЛиС (@Sergeant_LiS) November 23, 2021

Οι βρετανικές Αρχές θεωρούν ότι τον δολοφόνησαν δύο Ρώσοι πράκτορες, ο Αντρέι Λουγκοβόι κι ο Ντμίτρι Κόβτουν, και εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά η Μόσχα αρνείται επίμονα να τους εκδώσει.