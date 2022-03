Αμπράμοβιτς δηλητηρίαση: “Μια απλή προειδοποίηση”

Πιθανόν στην κατανάλωση σοκολάτας και νερού οφείλεται η δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, καθώς ήταν τα μόνα που κατανάλωσε κατά τη διάρκεια των κρίσιμων διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής ερευνητής που αποκάλυψε τη δηλητηρίαση του Αμπράμοβιτς, σε προηγούμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, είπε ότι αυτή η «χημική επίθεση» ήταν μια προειδοποίηση προς τον δισεκατομμυριούχο και άλλους να μην προδώσουν το Κρεμλίνο.

Roman Abramovich was reportedly poisoned along with other Ukraine peace negotiators earlier this month… Risking his life in order to work towards peace. 👏 pic.twitter.com/CUmfgBNsDb — LDN (@LDNFootbalI) March 28, 2022

Ο Κρίστο Γκρόζεφ, Ρώσος ερευνητής για το ερευνητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bellingcat, είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης δεν έπρεπε να πεθάνει από τη δηλητηρίαση που στόχευε τον ίδιο και δύο Ουκρανούς διαπραγματευτές. Όπως δήλωσε στο Times Radio: «Η δόση δεν ήταν αρκετά υψηλή για να σκοτώσει κανέναν από τους τρεις, ο πιο πιθανός στόχος θα ήταν ο Αμπράμοβιτς. Και έχει μια λογική. Εννοώ, προσφέρθηκε να παίξει αυτό τον ρόλο του έντιμου μεσολαβητή, την ώρα που άλλοι ολιγάρχες είχαν προσπάθησαν να κρατήσουν αποστάσεις από το Κρεμλίνο και επέκριναν τον πόλεμο. Επομένως, θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως προειδοποιητικό σημάδι γι’ αυτούς να μην ενταχθούν στις τάξεις εκείνων που διαφωνούν και να μην είναι υπερβολικά έντιμοι μεσολαβητές».

☮️ 🚨 Roman Abramovich pictured for the first time since the poisoning reports. He is part of peace talks that are currently underway in Istanbul between Russia and Ukraine. Here he is with Turkish President Erdogan. #CFC pic.twitter.com/uYuvsnrGyi — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) March 29, 2022

Όπως δήλωσε στους Financial Times μια πηγή κοντά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη δηλητηρίαση και τις επιπτώσεις της: «Τυφλώθηκαν την επόμενη μέρα. Δεν προσδιορίσαμε την ουσία. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ήταν πίσω από την επίθεση, αλλά φαίνεται πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ήταν ο κύριος στόχος». Ένας άλλος είπε πως «σίγουρα δεν ήταν Νόβιτσοκ», προσθέτοντας: «Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος το έκανε -οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι».

Κατανάλωσε μόνο σοκολάτα και νερό

Ένας εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε χθες ότι ο ολιγάρχης παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης αφότου έφαγε σοκολάτα και ήπιε νερό, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι καθώς και δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια καθώς και ξεφλούδισμα του δέρματος σε πρόσωπο και χέρια. Ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος αποδέχτηκε το ουκρανικό αίτημα να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, «τυφλώθηκε για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Τουρκία, είπε πηγή στον Guardian. Ακολούθως, άλλες πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο PA πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έχει πλέον αναρρώσει και συνεχίζει να προσπαθεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις, κάτι που αποδεικνύεται σήμερα, καθώς δίνει το «παρών» -δείχνοντας μάλιστα σε καλή κατάσταση- στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Συμμετέχει τις σημερινές διαπραγματεύσεις ο Αμπράμοβιτς

Μάλιστα, συνομίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στη συνέχεια κάθισε σε ένα τραπέζι δίπλα στον Ιμπραήμ Καλίμ, τον εκπρόσωπο του Τούρκου προέδρου, και όχι στο κύριο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μη φάτε και μην πιείτε τίποτα»

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πάντως, που συμμετέχουν στις σημερινές διαπραγματεύσεις, έλαβαν προειδοποίηση να μη φάνε, να μην πιουν και να μην αγγίξουν τίποτα σήμερα, μετά την είδηση της δηλητηρίασης του Αμπράμοβιτς. Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα προειδοποίησε: «Συμβουλεύω όποιον πηγαίνει για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία να μη φάει ή πιει τίποτα και κατά προτίμηση να αποφεύγει να αγγίζει επιφάνειες».

Επιστρέφοντας στο θέμα της δηλητηρίασής του, η Wall Street Journal ανέφερε ότι πιστεύεται πως η ύποπτη επίθεση ενορχηστρώθηκε από σκληροπυρηνικούς στη Ρωσία που ήθελαν να σαμποτάρουν τις συνομιλίες. Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς αυτούς στο BBC Newsnight, ο Σεργκέι Πετούκοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, είπε: «Είναι πραγματικά δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα από τις πληροφορίες που έχουμε. Θυμηθείτε έναν από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές που δολοφονήθηκε στο Κίεβο κάτω από άγνωστες συνθήκες».

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως ότου βγουν περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το εάν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ή κάτι άλλο».

«Αντισηπτικό είναι όχι βότκα»: Το αστείο Ουκρανού διαπραγματευτή στον Ρώσο

Ένα μικρό απόσπασμα από το τραπέζι των συνομιλιών δημοσίευσε το ουκρανικό Nexta όπου ακούγεται ο Ουκρανός εκπρόσωπος Νταβίντ Αρακχάμια να λέει στον Ρώσο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι: «Αντισηπτικό είναι αυτό, όχι βότκα», ενώ κοιτούσε ένα μπουκαλάκι.

Με το αστείο φαίνεται πως γέλασε ο Ουκρανός διαπραγματευτής, όχι όμως ο Ρώσος.