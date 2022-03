Survivor spoiler 28/3 ασυλία: Μπήκαν οι νέοι παίκτες – Τι είδαμε, ποιοι κερδίζουν σήμερα

Survivor spoiler 28/3 ασυλία: Η Μυριέλλα Κουρεντή είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση από το Survivor αυτή την εβδομάδα μετά την ήττα των Διάσημων από τους Μαχητές σε ένα επεισόδιο που είχε από… εισβολή νέων παικτών, φάρσες μέχρι και πάρτι. Η νίκη των κόκκινων το Σάββατο που εκτός από έπαθλο φαγητού είχε και… εισιτήριο για το πάρτι ένωσης των Τούρκων ανέβασε την ψυχολογία της ομάδας και έφερε ηρεμία στην παραλία, με κάποιους να χαλαρώνουν με βουτιές και κάποιους άλλους να το ρίχνουν στη γυμναστική. Στο πάρτι Ένωσης των Τούρκων όμως θα έδιναν το παρών και οι μπλε παρότι ηττήθηκαν, όπως τους ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός. Όλων των μυαλό ήταν πως θα περάσουν καλά και πως θα εντυπωσιάσουν τους γείτονες.

Ένας εξ αυτών και ο Γιώργος Κατσαούνης, ο οποίος αποκάλυψε στον Στάθη Σχίζα, τα σχέδια του για το πάρτι και το πώς θα προσεγγίσει μια κοπέλα που έχει βάλει στο στόχαστρο του. «Excuse me, I remember you. My name is Tsaka Tsoukas, what’s your name my fantastic diamond?», ήταν οι ατάκες που έχει ετοιμάσει για το greek καμάκι του ο αγρότης του Survivor και έκανε τον συμπαίκτη του να ξεκαρδιστεί στα γέλια. «Ελπίζω να συναντήσω τη συγκεκριμένη παίκτρια, ελπίζω να μην έχει αποχωρήσει. Άμα τη συναντήσω θα επιδιώξω να πάω να την γνωρίσω. Θα την πλακώσω και στο greek καμάκι», συνέχισε ο Κατσαούνης.

Ο «Τσακα Τσούκας» και η Μυριέλλα

Φυσικά ο «Τσακα Τσούκας» έχει και τον… φόβο της Μυριέλλας και ελπίζει να μην του κάνει… σπάσιμο την ώρα που ο ίδιος θα βρίσκεται σε δράση. Τη θάλασσα και το τοπίο του Άγιου Δομίνικου απόλαυσαν και οι Μαχητές, με τον Σπύρο Μαρτίκα να κάνει peeling, με τη Σοφιάνα Αβραμάκη να απορεί τι έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον συμπαίκτη της. Εντυπωσιασμένος με την αλλαγή του El Professor ήταν και ο Γιώργος Ταλάντσεβ. Ο Ρώσος του Survivor όμως ήταν εντυπωσιασμένος και με έναν άλλον συμπαίκτη του. Τον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος είναι δεινός ψαροντουφεκάς και έφερε ακόμα μια φορά ένα καλό γεύμα στην ομάδα του.

Η έκπληξη

Στο μεταξύ μια έκπληξη περίμενε τους παίκτες των δύο ομάδων. Ενώ οι Διάσημοι και οι Μαχητές ήταν στις παραλίες, είδαν βάρκες να πλησιάζουν οι οποίες είχαν μέσα τους νέους παίκτες. Στην ομάδα των Διασήμων «εισέβαλαν» οι Νίκος Αντωνόπουλος και Νίκος Γιάννης, ενώ στους Μαχητές η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Οι παίκτες των δύο ομάδων σάστισαν, όταν είδαν τις βάρκες να πλησιάζουν, ωστόσο μετά από λίγο καλωσόρισαν τα νέα μέλη του Survivor και τους ξενάγησαν στην παραλία. Μάλιστα ο Γιώργος Κατσαούνης δεν άφησε την ευκαιρία χαμένη και ζήτησε από τον νέο παίκτη της κόκκινης ομάδας, Νίκο Αντωνόπουλο να του κάνει μαθήματα χορού και αγγλικών για το πάρτι.

Ωστόσο οι κόκκινοι είχαν ετοιμάσει και μια φάρσα για τους νέους συμπαίκτες τους, για να πάρουν το… βάπτισμα του πυρός, λέγοντας στους Νίκο Αντωνόπουλο και ο Νίκο Γιάννη ότι πριν από κάθε αγώνισμα ασυλίας κάνουν βουτιά στο ποτάμι. Αφού οι δυο τους βούτηξαν η Μυριέλλα Κουρεντή συνέχισε την φάρσα, φωνάζοντάς τους να βγουν γρήγορα έξω λόγω… κροκόδειλου. Οι δύο νέοι παίκτες βγήκαν άρον άρον από το ποτάμι, ωστόσο ο Νίκος Αντωνόπουλος κόπηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ έδειξε να ενοχλείται από την στάση της ομάδας του. Οι τέσσερις νέοι παίκτες συστήθηκαν και στις δυο ομάδες αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό πριν μπουν στο στίβο μάχης.

Ο στίβος μάχης

Το αγώνισμα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας ήταν διπλό και τις γυναίκες και τους άνδρες να χωρίζονται και να διεκδικούν 6 πόντους για τη νίκη. Στις γυναίκες οι μπλε μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 3-0 με τις Μαίη, Σοφιάνα και Ευρυδίκη. Οι Τζο και Σταυρούλα κατάφεραν να μειώσουν σε 3-2. Η μάχη των κοριτσιών μετατράπηκε σε ντέρμπι με το ματς να πηγαίνει στο 5-5. Τη νίκη στις κόκκινες έφερε η Σταυρούλα κόντρα στη Μαίη. Στους άνδρες κόκκινοι και μπλε πήγαιναν από την αρχή μέχρι το τέλος πόντο-πόντο. Στους νέους παίκτες τη νίκη έφερε ο Εμμανουήλ που έκανε το 3-2 για τους μπλε κόντρα τον Νίκο Γιάννη.

Οι κόκκινοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά με Αλέξανδρο και Στάθη να κάνουν το 4-3, με τον Κατσαούνη να πηγαίνει το ματς στον τελευταίο πόντο. Όμως ο Τάκης και ο Μαρτίκας βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν σε 5-5 και ο Σοϊλέδης δεν σπατάλησε την ευκαιρία να κάνει το 1-1 για τους μπλε. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα μπαράζ και εκεί η νίκη θα κρινόταν στους 3 πόντους με τη Σοφιάνα και τον Τάλα να εξασφαλίζουν τους 2 πρώτους για τους Μαχητές, την Σταυρούλα να μειώνει σε 2-1 για τους Διάσημους και τον Άρη Σοϊλέδη να… σφραγίζει για τους μπλε την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Γλίτωσε η Ναυσικά

Στην ατομική ασυλία η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ήταν σταθερή με το μπαλάκι και έτσι γλίτωσε τον τάκο γι’ αυτή την εβδομάδα αποκτώντας παράλληλα και το δικαίωμα να υποδείξει έναν συμπαίκτη να βρεθεί εκεί. Φυσικά πριν οι δυο ομάδες βρεθούν στο συμβούλιο και γίνει γνωστός ο πρώτος υποψήφιος θα διασκέδαζαν στο πάρτι ένωσης των Τούρκων. Διάσημοι και Μαχητές όχι μόνο ξεφάντωσαν αλλά ανέβηκαν μέχρι και στην σκηνή για να χορέψουν στο πλευρό Τούρκου pop star, Edis. Στο Συμβούλιο οι κόκκινοι πήγαν στην κάλπη και έριξαν… μαύρο στην Μυριέλλα Κουρεντή βγάζοντας την στον τάκο για 6η φορά.

Survivor spoiler 28/3: Διάσημοι ή Μαχητές

Η πρώτη ασυλία είχε μια συγκλονιστική εξέλιξη. Οι κόκκινοι έφτασαν μία ανάσα από τη νίκη, όμως οι μπλε ήταν αυτοί που έκαναν την ανατροπή. Ο Άρης Σοϊλέδης ήταν αυτός που κέρδισε τον τελευταίο κρίσιμο πόντο.

Σύμφωνα με το sportine οι μπλε είναι αυτοί που θα κερδίσουν και την 2η ασυλία αυτής εβδομάδας στο Survivor. Οι Μαχητές δείχνουν πολύ ικανότεροι και η προσθήκη της Στέλλας δυναμώνει το γυναικείο κομμάτι.